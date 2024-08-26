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Повреждение инфраструктуры и частных домов. Последствия массированного обстрела РФ в Киевской области

Понедельник 26 августа 2024 10:43
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Повреждение инфраструктуры и частных домов. Последствия массированного обстрела РФ в Киевской области Фото: служба спасения (иллюстративное фото Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Ночью и утром понедельника 26 августа враг не прекращал наносить удары по Киевской области ракетами и беспилотниками. Известно о повреждениях инфраструктуры и частных домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской ОВА Руслана Кравченко.

Он отметил, что сейчас есть информация о раненом человеке, который был доставлен в одно из районных медицинских учреждений.

В результате падения обломков сбитых вражеских целей в 4 районах области были зафиксированы повреждения частных домов.

Кравченко напомнил, что по распоряжению Укрэнерго в Киевской области были введены экстренные отключения света.

"Поручил районам и общинам оперативно начать работу Пунктов несокрушимости, чтобы людям было где подзарядить телефоны", - добавил он.

Сообщается, что все оперативные службы работают на местах.

Массированный российский обстрел Украины 26 августа

Сегодня россияне нанесли массированную атаку ударными дронами и крылатыми ракетами по территории Украины. Под ударом оказались энергетические объекты. В результате в Киевской и других областях были введены экстренные отключения света. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что сейчас ситуация сложная, а последствия атак уточняются.

Известно, что в ряде районов столицы также временно было приостановлено водоснабжение. Оно также было отключено в Житомире .

Ранее УЗ сообщила об обесточивании поездов, из-за чего возможны их задержки.

Детальнее о российском массированном обстреле Украины 26 августа - в материале РБК-Украина.

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