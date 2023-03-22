Назначение трех министров и визит премьера Японии в Киев: новости за 21 марта

Во вторник, 21 марта, Верховная рада назначила трех новых министров. При этом в Киев с неанонсированным визитом прибыл премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Детальнее о том, что произошло вчера, - в материале РБК-Украина .

Война РФ против Украины:

Шольц сомневается, что война в Украине может скоро завершиться

"Мы должны быть готовы к тому, что это может занять много времени. Даже когда закончится война, не сразу все нормализуется. Но мы также не должны прекращать наши усилия, чтобы довести войну до конца", – считает канцлер Германии Олаф Шольц.

Он напомнил, что предпосылкой для установления мира является вывод России своими войсками из Украины и обратил внимание на долгосрочные последствия войны.

Рада назначила трех новых министров

Верховная рада назначила Михаила Федорова вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министром цифровой трансформации. Новым министром образования и науки стал Оксен Лесной, а Александр Камышин получил должность министра по стратегическим отраслям промышленности.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в Киев

Кисида во время своего визита в Украину посетил Бучу. Он увидел последствия зверств россиян в городе. Кроме того, Кисида провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским.



Японский премьер сообщил, что его страна решила выделить для Украины 30 миллионов долларов. Они будут использованы для поставки нелетального вооружения через трастовый фонд НАТО.

ЕС перечислил Украине 1,5 млрд евро макрофина

Европейский союз перечислил Украине второй транш макрофинансовой помощи на 1,5 млрд. евро из пакета на 18 млрд евро.

США хотят передать танки Abrams в Украину быстрее, чем планировалось, - Белый дом

Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, США работают над тем, чтобы "доставить танки Abrams в Украину чуть быстрее, чем ожидалось ранее".

"Мы работаем над этим... Есть некоторые изменения, которые можно внести в процесс, чтобы ускорить его", - сказал он.

Великобритания предоставит Украине боеприпасы с обедненным ураном

По словам замминистра обороны Британии Аннабель Голди, эти снаряды предназначены для танков Challenger. Такие боеприпасы более эффективно пробивают броню и не являются химическим оружием.

Зеленский провел очередную Ставку Верховного Главнокомандующего

Участники заседания обсудили ситуацию на фронте, вероятные действия кафиров, а также вопросы обеспечения военных боеприпасами.

Кабмин назначил нового главу "Укрзализныци"

"Назначить с 23 марта 2023 года главой правления акционерного общества "Украинская железная дорога" Лященко Евгения Анатольевича сроком на два года", - говорится в распоряжении правительства.