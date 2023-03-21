ua ru
Вт, 21 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Уголовники "Вагнера" с боевым опытом наводнят российские города, - британская разведка

Новина українською →
Россия, Вторник 21 марта 2023 08:56
Уголовники "Вагнера" с боевым опытом наводнят российские города, - британская разведка Фото: уголовники "Вагнера" хлынут в российские города (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В ближайшие недели тысячи российских заключенных, воевавших за группу "Вагнер", скорее всего, будут помилованы и освобождены. Они станут серьезной проблемой для жителей России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, пик вербовки заключенных Вагнера пришелся на осень 2022 года, когда заключенным предлагалось смягчение приговора после шести месяцев службы.

Хотя примерно половина завербованных заключенных, вероятно, были убиты или ранены, данные из России свидетельствуют о том, что группа выполняет свое обещание освободить оставшихся в живых. По данном британской разведки, удостоверения, выданные освобожденным ветеранам "Вагнера", свидетельствуют, что они были утверждены указом президента Путина.

"Теперь, когда "Вагнеру", вероятно, запретили вербовать новых заключенных, этот исход усугубит кадровые проблемы. Кроме того, внезапный приток правонарушителей, часто склонных к насилию, с недавним и часто травмирующим боевым опытом, вероятно, станет серьезной проблемой для российского общества военного времени", - отмечают в Минобороны Британии.

В январе британская разведка сообщала, что численность группы "Вагнер" на российско-украинском фронте достигала 50 тысяч человек. Частично группа финансируется за счет коррупции при госзаказах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Вагнеровцы
NEWS
Помогает ли перевод часов экономить электроэнергию: ответ эксперта
Помогает ли перевод часов экономить электроэнергию: ответ эксперта
DAILY
Родители погибли в Мариуполе, дети – под Киевом. История военной, чью семью убила Россия
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Родители погибли в Мариуполе, дети – под Киевом. История военной, чью семью убила Россия