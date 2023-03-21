Рада назначила трех новых министров

Верховная Рада назначила Михаила Федорова вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министром цифровой трансформации. Новым министром образования и науки стал Оксен Лисовой, а Александр Камышин получил должность министра по стратегическим отраслям промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко .

Напомним, вчера Рада отправил в отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки. Также был уволен Павел Рябикин с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. А Михаила Федорова уволили, чтобы повысить.

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