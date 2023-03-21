Британия передаст Украине снаряды с обедненным ураном для Challenger 2

Великобритания передаст Украине снаряды с обедненным ураном, предназначенные для танков Challenger 2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Британии Анабель Голди.

"Помимо предоставления Украине эскадрона основных боевых танков Challenger 2 мы обеспечим боеприпасы, включая бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран", - сказала она.

По ее словам, такие снаряды обладают высокой эффективностью для поражения современных танков и бронетехники.

Напомним, премьер Британии Риши Сунак сообщал, что танки Challenger 2 прибудут в Украину в марте.

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