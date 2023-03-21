Британия передаст Украине снаряды с обедненным ураном для Challenger 2
Великобритания передаст Украине снаряды с обедненным ураном, предназначенные для танков Challenger 2.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Британии Анабель Голди.
"Помимо предоставления Украине эскадрона основных боевых танков Challenger 2 мы обеспечим боеприпасы, включая бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран", - сказала она.
По ее словам, такие снаряды обладают высокой эффективностью для поражения современных танков и бронетехники.
Напомним, премьер Британии Риши Сунак сообщал, что танки Challenger 2 прибудут в Украину в марте.
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