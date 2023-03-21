Кабмин назначил нового главу "Укрзализныци"

Сегодня, 21 марта, правительство назначило нового главу "Укрзализныци" - им стал Евгений Лященко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение Кабинета министров Украины.

По решению правительства, полномочия бывшего председателя правления акционерного общества "Украинская железная дорога" Александра Камышина досрочно прекратили.

Уволив его с занимаемой должности в соответствии с пунктом 1 статьи 36 Кодекса законов о труде Украины.

Вместо этого Кабмин назначил председателем правления "Укрзализныци" Лященко.

"Назначить с 23 марта 2023 г. председателем правления акционерного общества "Украинская железная дорога" Лященко Евгения Анатольевича сроком на два года", - говорится в распоряжении.

Напомним, вчера комитеты Верховной Рады приняли кандидатуры потенциальных глав двух министерств.

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