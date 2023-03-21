Зеленский провел заседание Ставки: обсудили обстановку на фронте и поступление оружия
Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки. Стороны подняли вопрос обстановки на основных направлениях фронта и календаря поступления военной помощи от союзников.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Участники заслушали доклад Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного об оперативной обстановке на основных направлениях фронта. Командующие оперативно-стратегических группировок войск доложили о ходе боевых действий в рамках зон ответственности ОСУВ "Хортица", "Таврия", "Одесса" и "Север", - пишет пресс-служба.
Также во время Ставки были подняты вопросы:
- вероятных действий врага в перспективе;
- обеспечения наших воинов боеприпасами;
- календаря поступления оружия и партнеров Украины.
"Отдельное внимание уделили вопросу защиты информации и предотвращению ее утечки", - добавляет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что во время прошедшей Ставки был поднят вопрос о ходе боевых действий в самых сложных точках фронта.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.