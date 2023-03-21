Зеленский провел заседание Ставки: обсудили обстановку на фронте и поступление оружия

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки. Стороны подняли вопрос обстановки на основных направлениях фронта и календаря поступления военной помощи от союзников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Также во время Ставки были подняты вопросы:

"Участники заслушали доклад Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного об оперативной обстановке на основных направлениях фронта. Командующие оперативно-стратегических группировок войск доложили о ходе боевых действий в рамках зон ответственности ОСУВ "Хортица", "Таврия", "Одесса" и "Север", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во время прошедшей Ставки был поднят вопрос о ходе боевых действий в самых сложных точках фронта.

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