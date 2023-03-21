ВСУ за сутки уничтожили около тысячи россиян и 15 танков: Генштаб обновил потери врага
Фото: ВСУ за сутки уничтожили 960 россиян и 15 танков (Getty Images)
Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 960 окупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже 166 570 своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 21 марта ориентировочно составили:
- личного состава - 166 570 (+960) человек ликвидировано;
- танков - 3 552 (+15) единицы;
- боевых бронированных машин - 6 879 (+10) единиц;
- артиллерийских систем - 2 586 (+9) единиц;
- РСЗО - 507 (+0) единиц;
- средства ПВО - 270 (+0) единиц;
- самолетов - 305 (+0) единиц;
- вертолетов - 290 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2 167 (+7) единиц;
- крылатые ракеты - 907 (+0) единиц;
- корабли/катера - 18 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн - 5 428 (+12) единиц;
- специальная техника - 266 (+1) единиц.
Напомним, 20 марта ВСУ отбили 120 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
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