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ВСУ за сутки уничтожили около тысячи россиян и 15 танков: Генштаб обновил потери врага

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Вторник 21 марта 2023 07:55
ВСУ за сутки уничтожили около тысячи россиян и 15 танков: Генштаб обновил потери врага Фото: ВСУ за сутки уничтожили 960 россиян и 15 танков (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 960 окупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже 166 570 своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 21 марта ориентировочно составили:

  • личного состава - 166 570 (+960) человек ликвидировано;
  • танков - 3 552 (+15) единицы;
  • боевых бронированных машин - 6 879 (+10) единиц;
  • артиллерийских систем - 2 586 (+9) единиц;
  • РСЗО - 507 (+0) единиц;
  • средства ПВО - 270 (+0) единиц;
  • самолетов - 305 (+0) единиц;
  • вертолетов - 290 (+0) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2 167 (+7) единиц;
  • крылатые ракеты - 907 (+0) единиц;
  • корабли/катера - 18 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5 428 (+12) единиц;
  • специальная техника - 266 (+1) единиц.

Напомним, 20 марта ВСУ отбили 120 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

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