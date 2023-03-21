ВСУ за сутки уничтожили около тысячи россиян и 15 танков: Генштаб обновил потери врага

Фото: ВСУ за сутки уничтожили 960 россиян и 15 танков (Getty Images)

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 960 окупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже 166 570 своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 21 марта ориентировочно составили: личного состава - 166 570 (+960) человек ликвидировано;

танков - 3 552 (+15) единицы;

боевых бронированных машин - 6 879 (+10) единиц;

артиллерийских систем - 2 586 (+9) единиц;

РСЗО - 507 (+0) единиц;

средства ПВО - 270 (+0) единиц;

самолетов - 305 (+0) единиц;

вертолетов - 290 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2 167 (+7) единиц;

крылатые ракеты - 907 (+0) единиц;

корабли/катера - 18 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн - 5 428 (+12) единиц;

специальная техника - 266 (+1) единиц.