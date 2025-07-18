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Назначение нового Кабмина и сроки поставок Patriot Украине: новости за 17 июля

Киев, Пятница 18 июля 2025 06:30
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Назначение нового Кабмина и сроки поставок Patriot Украине: новости за 17 июля Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Верховная Рада назначила новый Кабинет министров. Тем временем канцлер Германии Фридрих Мерц назвал сроки поставок Patriot Украине.

Более детально о том, что произошло в среду, 17 июля, - в материале РБК-Украина.

Рада назначила новый Кабмин Свириденко: список министров

Верховная рада утвердила обновленный состав Кабмина под руководством премьер-министра Юлии Свириденко. По результатам голосования ряд министерств получили новых руководителей.

Подробнее о том, кто вошел в состав нового правительства, – в материале РБК-Украина.

Мерц назвал сроки поставки Украине систем Patriot

Украина получит системы противовоздушной обороны Patriot в течение ближайших недель, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

По его словам, сейчас все вопросы согласовывают на уровне министерств обороны Германии и США.

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