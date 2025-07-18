Назначение нового Кабмина и сроки поставок Patriot Украине: новости за 17 июля

Более детально о том, что произошло в среду, 17 июля, - в материале РБК-Украина .

Рада назначила новый Кабмин Свириденко: список министров

Верховная рада утвердила обновленный состав Кабмина под руководством премьер-министра Юлии Свириденко. По результатам голосования ряд министерств получили новых руководителей.

Подробнее о том, кто вошел в состав нового правительства, – в материале РБК-Украина.

Мерц назвал сроки поставки Украине систем Patriot

Украина получит системы противовоздушной обороны Patriot в течение ближайших недель, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

По его словам, сейчас все вопросы согласовывают на уровне министерств обороны Германии и США.

Трамп может завершить войну в Украине до конца года: Ермак объяснил, как именно

Американский президент Дональд Трамп может завершить войну в Украине до конца 2025 года, считает руководитель ОП Андрей Ермак.

По его словам, только экономические проблемы могут по-настоящему надавить на российского диктатора Владимира Путина и заставить его осознать, что продолжение этой войны ему обходится слишком дорого.

В "Резерв+" будут важные изменения по отсрочкам онлайн: чего ждать уже в июле

В конце июля - начале августа в мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+" добавят новые виды отсрочек от мобилизации.

Оформить отсрочку в несколько кликов смогут научные, научно-педагогические и педагогические работники высшего и профобразования и не только.

Зеленский и Трамп обсуждают "мегасделку": Украина получит оружие в обмен на дроны

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсуждают сделку, которая предусматривает покупку американского оружия в обмен на продажу украинских дронов.

Как пояснил Зеленский, во время последнего разговора с Трампом они обсудили соглашение, по которому Штаты и Украина будут поддерживать друг друга в области авиационной техники.