Зеленский и Трамп обсуждают "мегасделку": Украина получит оружие в обмен на дроны

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсуждают сделку, которая предусматривает покупку американского оружия в обмен на продажу украинских дронов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский рассказал в интервью The New York Post.

Как пояснил Зеленский, во время последнего разговора с Трампом они обсудили соглашение, по которому Штаты и Украина будут поддерживать друг друга в области авиационной техники.

По его словам, таким образом Украина сможет купить некоторое американское оружие, но детали этой договоренности пока не понятны.

"Американский народ нуждается в этой технологии (дронов - ред.), и вы должны иметь ее в своем арсенале. Я думаю, что это действительно мегасделка, выигрыш для обеих сторон, как говорится", - добавил Зеленский.

Президент отметил, что Украина готова поделиться опытом в сфере беспилотных летательных технологий "с Америкой и другими европейскими партнерами", вспомнив Данию, Норвегию и Германию.