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Зеленский и Трамп обсуждают "мегасделку": Украина получит оружие в обмен на дроны

Четверг 17 июля 2025 18:13
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Зеленский и Трамп обсуждают "мегасделку": Украина получит оружие в обмен на дроны Фото: президент Украины Владимир Зеленский президент США Дональд Трамп (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсуждают сделку, которая предусматривает покупку американского оружия в обмен на продажу украинских дронов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский рассказал в интервью The New York Post.

Как пояснил Зеленский, во время последнего разговора с Трампом они обсудили соглашение, по которому Штаты и Украина будут поддерживать друг друга в области авиационной техники.

По его словам, таким образом Украина сможет купить некоторое американское оружие, но детали этой договоренности пока не понятны.

"Американский народ нуждается в этой технологии (дронов - ред.), и вы должны иметь ее в своем арсенале. Я думаю, что это действительно мегасделка, выигрыш для обеих сторон, как говорится", - добавил Зеленский.

Президент отметил, что Украина готова поделиться опытом в сфере беспилотных летательных технологий "с Америкой и другими европейскими партнерами", вспомнив Данию, Норвегию и Германию.

США готовы давать Украине оружие за деньги Европы

Стоит напомнить, что на днях США и НАТО заключили соглашение, по которому американское вооружение будет поступать Украине, а платить за оружие будут страны ЕС.

Также Трамп заявлял, что Украина получит дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot. В частности, во время общения с прессой 16 июля подтвердил, что первые ракеты Patriot уже отгружаются союзникам. Вскоре их получит Украина.

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