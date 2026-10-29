Дроны летели с трех направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночную атаку РФ

В ночь на 29 октября российские войска атаковали Украину ударными дронами по трем направлениям. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилоников, однако есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью россияне атаковали 112 ударными беспилотниками типа Shahed (40 из них - реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Орел, Миллерово - РФ, ВОТ Донецк.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 97 вражеских беспилотников типа Shahed (30 из них - реактивные), "Гербера" и дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.