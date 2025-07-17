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Трамп может завершить войну в Украине до конца года: Ермак объяснил, как именно

Украина, Четверг 17 июля 2025 09:32
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Трамп может завершить войну в Украине до конца года: Ермак объяснил, как именно Фото: американский президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Американский президент Дональд Трамп может завершить войну в Украине до конца 2025 года.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

В интервью подкасту The Times "The General and The Journalist" Ермак сказал, что только экономические проблемы могут по-настоящему надавить на российского диктатора Владимира Путина и заставить его осознать, что продолжение этой войны ему обходится слишком дорого.

По мнению Ермака, Трамп действительно может завершить войну в Украине "до конца этого года", если выполнит свою угрозу ввести значительные новые санкции против любого, кто покупает российскую нефть и газ.

По словам советника украинского президента Владимира Зеленского, угроза вторичных санкций сработает, поскольку она также будет давить на Китай и Индию - двух крупнейших импортеров ископаемого топлива в России - чтобы они настаивали на сделке, чтобы избежать собственных новых торговых войн с Белым домом.

"Эти новые санкции со стороны Соединенных Штатов настолько важны, потому что, к сожалению, весь этот год цена на нефть давала ему возможность финансировать свою военную машину", - отметил Ермак.

Заметим, что сейчас, согласно плану Трампа, если за 50 дней не будет заключен мир в Украине, то пошлины в размере 100 процентов будут взиматься с товаров, импортируемых в США из любой страны, которая импортирует любые товары из России.

"Они (санкции, ред.) создадут очень сильное давление на Путина, и он потеряет огромное количество денег. И страны, которые покупают российскую нефть, также будут давить на него", - подытожил Ермак.

Трамп дал Путину 50 дней на мирное соглашение

Напомним, что на днях президент США Дональд Трамп выразил разочарование российским диктатором из-за отсутствия прогресса в мирных договоренностях по войне в Украине.

По словам Трампа, он рассчитывал на достижение соглашения еще два месяца назад, однако этого так и не произошло. В ответ на затягивание процесса Трамп пообещал ввести жесткие экономические меры против России.

"Мы введем вторичные тарифы, если не достигнем соглашения в течение 50 дней. Это очень просто, и они будут на уровне 100. И так оно и будет", - подчеркнул лидер США.

Он также выразил надежду, что таких мер удастся избежать, хотя и подчеркнул, что США готовы действовать жестко.

Заметим, что РБК-Украина уже писало, что ожидает Путина после дедлайна Трампа в 50 дней.

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Дональд Трамп Андрей Ермак Война России против Украины
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