Мерц назвал сроки поставки Украине систем Patriot

Украина получит системы противовоздушной обороны Patriot в течение ближайших недель. Сейчас все вопросы согласовывают на уровне министерств обороны Германии и США.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на n-tv.

По его словам, нужна ясность относительно того, как США заменят системы вооружения, переданные Европой. "В последние дни мы достигли договоренности о том, что мы поставим новые системы Patriot в Украину из Европы, и что эти системы затем будут заменены США. Потому, что мы также должны поддерживать собственные оборонные возможности", - сказал Мерц. Он высказал предположение, что министры обороны в ближайшее время договорятся о схеме замещения. "Это не вопрос часов. Это вопрос дней, возможно, недель, прежде чем системы будут поставлены Украине", - добавил немецкий канцлер.