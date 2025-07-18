Призначення нового Кабміну і терміни поставок Patriot Україні: новини за 17 липня

Більш детально про те, що сталося в середу, 17 липня, - в матеріалі РБК-Україна .

Рада призначила новий Кабмін Свириденка: список міністрів

Верховна рада затвердила оновлений склад Кабміну під керівництвом прем'єр-міністра Юлії Свириденко. За результатами голосування низка міністерств отримали нових керівників.

Детальніше про те, хто увійшов до складу нового уряду, - в матеріалі РБК-Україна.

Мерц назвав терміни постачання Україні систем Patriot

Україна отримає системи протиповітряної оборони Patriot протягом найближчих тижнів, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

За його словами, зараз усі питання узгоджують на рівні міністерств оборони Німеччини та США.

Трамп може завершити війну в Україні до кінця року: Єрмак пояснив, як саме

Американський президент Дональд Трамп може завершити війну в Україні до кінця 2025 року, вважає керівник ОП Андрій Єрмак.

За його словами, тільки економічні проблеми можуть по-справжньому натиснути на російського диктатора Володимира Путіна і змусити його усвідомити, що продовження цієї війни йому обходиться занадто дорого.

У "Резерв+" будуть важливі зміни щодо відстрочок онлайн: на що чекати вже в липні

Наприкінці липня - на початку серпня в мобільному застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" додадуть нові види відстрочок від мобілізації.

Оформити відстрочку в кілька кліків зможуть наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищої та профосвіти і не тільки.

Зеленський і Трамп обговорюють "мегаугоду": Україна отримає зброю в обмін на дрони

Президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп обговорюють угоду, яка передбачає купівлю американської зброї в обмін на продаж українських дронів.

Як пояснив Зеленський, під час останньої розмови з Трампом вони обговорили угоду, за якою Штати й Україна підтримуватимуть одне одного в галузі авіаційної техніки.