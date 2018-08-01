В ПриватБанку розповіли про перебіг суду з Коломойським

Засідання почалося в середу, 25 липня, і завершилося у вівторок, 31 липня

У Високому суді Лондона відбулося п'ятиденне засідання за позовом АТ КБ "ПриватБанк" проти бізнесмена Ігоря Коломойського і підприємця Геннадія Боголюбова. Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Приватбанку".

Як повідомляється, засідання почалося в середу, 25 липня, і завершилося у вівторок, 31 липня 2018 року, за участю судді Джастіса Фанкорта.

"Під час засідання банк представив Високому суду детальні аргументи і докази за позовом і судовим наказом про всесвітній арешт активів, який був виданий для забезпечення позову", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, позов, як підставу для судового наказу про арешт активів, включає заяви, що Коломойський і Боголюбов незаконно привласнили з банку 1,9 млрд доларів у 2014 році шляхом укладення ряд угод, що мали наслідком переказу грошових коштів компаніям, якими вони таємно володіли або контролювали.

У прес-службі також зазначили, що під час засідання, провідний адвокат "Приватбанку" Стівен Сміт пояснив, що в період з квітня 2013 року по серпень 2014 року, Коломойський і Боголюбов організували шахрайську схему з надання позик 46 позичальників, здійснення виплат по 54 уявним "договорами поставки" на постачання в неймовірних обсягах товарів, таких як марганцева руда, поліетилентерефталат і концентрат яблучного соку, і схеми перекредитування, спрямовані на приховування шахрайських дій

Нагадаємо, в березні Суд Лондона зобов'язав Коломойського пояснити угоди "Приватбанку" на 1,9 млрд доларів.

Також повідомлялося, що Високий суд Лондона визнав операції бізнесмена Ігоря Коломойського щодо фінансування юридичних та інших витрат аеропорту "Бельбек" (Севастополь, АРК) "нестандартними" і зобов'язав його узгодити такі платежі.

У серпні 2016 року Гаазький міжнародний арбітражний суд приступив до розгляду з питань юрисдикції позовів Коломойського по ТОВ "Аеропорт "Бельбек" до Російської Федерації. У своєму позові Коломойський заявляв про наявність у нього договору на управління пасажирським терміналом аеропорту" Бельбек "у Севастополі до 2020 року. Після анексії Криму РФ "націоналізувала" цей аеропорт, у зв'язку з чим бізнесмен вимагав від Росії компенсацію у розмірі 15 млн доларів.