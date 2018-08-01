В ПриватБанке рассказали о ходе суда с Коломойским

Заседание началось в среду, 25 июля, и завершилось во вторник, 31 июля

В Высоком суде Лондона состоялось пятидневное заседание по иску АО КБ "ПриватБанк" против бизнесмена Игоря Коломойского и предпринимателя Геннадия Боголюбова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "ПриватБанка".

Как сообщается, заседание началось в среду, 25 июля, и завершилось во вторник, 31 июля 2018 года, при участии судьи Джастиса Фанкорта.

"Во время заседания банк представил Высокому суду детальные аргументы и доказательства по иску и судебному приказу о всемирном аресте активов, который был издан для обеспечения иска", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что иск, как основание для судебного приказа об аресте активов, включает заявления, что Коломойский и Боголюбов незаконно присвоили из банка 1,9 млрд долларов в 2014 году путем заключения ряда мнимых сделок, имевших следствием перевода денежных средств компаниям, которыми они тайно владели или контролировали.

В пресс-службе также отметили, что во время заседания, ведущий адвокат "ПриватБанка" Стивен Смит объяснил, что в период с апреля 2013 года по август 2014 года, Коломойский и Боголюбов организовали мошенническую схему по предоставлению займов 46 заемщикам, осуществлению выплат по 54 мнимым "договорам поставки" на поставку в невероятных объемах товаров, таких как марганцевая руда, полиэтилентерефталат и концентрат яблочного сока, и схемы перекредитования, направленные на сокрытие мошеннических действий.

Напомним, в марте Суд Лондона обязал Коломойского объяснить сделки "ПриватБанка" на 1,9 млрд долларов.

Также сообщалось, что Высокий суд Лондона признал операции бизнесмена Игоря Коломойского по финансированию юридических и других расходов аэропорта "Бельбек" (Севастополь, АРК) "нестандартными" и обязал его согласовать такие платежи.

В августе 2016 года Гаагский международный арбитражный суд приступил к рассмотрению по вопросам юрисдикции исков Коломойского по ООО "Аэропорт "Бельбек" к Российской Федерации. В своем иске Коломойский заявлял о наличии у него договора на управление пассажирским терминалом аэропорта" Бельбек "в Севастополе до 2020 года. После аннексии Крыма РФ "национализировала" этот аэропорт, в связи с чем бизнесмен требовал от России компенсацию в размере 15 млн долларов.