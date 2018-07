Высокий суд Лондона обязал Коломойского согласовать расходы по аэропорту "Бельбек"

Такие финоперации должны быть согласованы или с ПриватБанком, или с судом

Высокий суд Лондона признал операции бизнесмена Игоря Коломойского по финансированию юридических и других расходов аэропорта "Бельбек" (Севастополь, АРК) "нестандартными" и обязал его согласовать такие платежи. Об этом свидетельствует решение суда, опубликованное во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

Оно было принято в рамках иска ПриватБанка (Киев) относительно Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащих им или находящихся под их контролем.

Отметим, что общая сумма всех операций вместе с финансированием расходов аэропорта "Бельбек" составляет более 40 млн долларов.

Из решения следует, что юрфирма Field Fisher, которая представляет Коломойского, сообщила юрфирме Hogan Lovells, представляющей интересы ПриватБанка, о необходимости перечисления крупных сумм для финансирования судебных расходов по разным производствами, в том числе и по этому. Юрфирма, представляющая Коломойского, уточнила, что средства будут перечислены Stalmag SP z.o.o. с ее счета в IMG Bank Slaski (оба - Польша).

Согласно данным бизнесмена, он владеет 50% уставного капитала какой-то компании, именуемой в производстве как "E Co.", которой принадлежит 100% акций Stalmag с оценочной стоимостью 15 млн долларов.

Однако истец усомнился, что подобные платежи соответствуют приказу Высокого суда относительно всемирного ареста активов ответчиков, который был издан в декабре прошлого года.

По мнению же суда, такое финансирование не является необоснованным или недопустимым, однако суд уточнил, что Коломойскому необходимо согласовать с истцом, то есть с ПриватБанком, или судом подобные операции.

Кроме того, суд рассмотрел и другие операции бизнесмена, в которых задействованы Selantia Limited, Atrasten Ventures Limited, Perkela Service Limited, Goiania Comercio E Servicos Internacionais LDA, а также Redhill Limited. В итоге, суд отказал в необходимости согласовывать указанные операции в рамках приказа о замораживании активов.

Напомним, в марте Суд Лондона обязал Коломойского объяснить сделки "ПриватБанка" на 1,9 млрд долларов.

В августе 2016 года Гаагский международный арбитражный суд приступил к рассмотрению по вопросам юрисдикции исков Коломойского по ООО "Аэропорт "Бельбек" к Российской Федерации. В своем иске Коломойский заявлял о наличии у него договора на управление пассажирским терминалом аэропорта" Бельбек "в Севастополе до 2020 года. После аннексии Крыма РФ "национализировала" этот аэропорт, в связи с чем бизнесмен требовал от России компенсацию в размере 15 млн долларов.