Деньги с клиентов: в "ПриватБанке" объяснили, от чего зависит размер комиссии

В "ПриватБанке" объяснили принципы формирования тарифов на услуги. Несмотря на инфляционные процессы, банк удерживает уровень комиссий неизменным, направляя большую часть прибыли непосредственно в государственный бюджет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на разъяснения главы правления "ПриватБанка" по вопросам финансов Ларисы Чернышевой в подкасте ЭП "Хроники экономики" .

Главное:

Поддержка армии: 80% чистой прибыли "ПриватБанка" после уплаты налогов перечисляются государству в качестве дивидендов для финансирования ВСУ.

Комиссии покрывают расходы на поддержку инфраструктуры, инвестиции в кибербезопасность и развитие новых технологий. Стабильность тарифов: С начала полномасштабного вторжения банк не повышал основные комиссии, несмотря на экономические вызовы.

Куда уходят деньги клиентов

По словам главы правления по вопросам финансов Ларисы Чернышевой, статус государственного банка накладывает особую ответственность. Средства клиентов фактически работают на обороноспособность страны.

"Это те средства, которые идут на выплату зарплаты нашим военным. Это те средства, которые поддерживают армию и обороноспособность. И поэтому каждый, кто пользуется услугами "ПриватБанка", приобщен к поддержке государства", - подчеркнула она.

Почему комиссии необходимы

Комиссионные сборы не являются просто прибылью - это ресурс для функционирования банковской системы. В частности, речь идет о переводах между собственными карточками.

"Уровень комиссии определяется с учетом расходов, которые необходимо нести банку для поддержания возможности предоставлять сервисы. Это инвестирование в безопасность и развитие технологий. Это все требует средств", - добавила Чернышова.