"ПриватБанк" меняет тарифы для ФОПов: кто будет платить меньше в 2026 году

С 1 января 2026 года "ПриватБанк" вводит новую тарифную модель для ФОПов, которая предусматривает отмену ежемесячной абонплаты для активных предпринимателей и снижение ключевых комиссий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "ПриватБанка".

В чем главное изменение

Банк переходит от фиксированных платежей к модели партнерства с бизнесом. Если ФОП осуществляет расчеты бизнес-картой на сумму от 15 000 гривен в месяц, стоимость обслуживания счета составит 0 гривен.

В "ПриватБанке" отмечают, что речь идет не о временной акции, а о долгосрочном системном решении, заложенном в новую тарифную политику.

Какие комиссии отменят и уменьшат

Кроме нулевой абонплаты для активных ФОП, банк:

полностью отменяет комиссию за внесение наличной выручки через терминалы самообслуживания;

снижает тарифы на платежи в другие банки;

уменьшает комиссии за валютные операции.

Это должно уменьшить финансовую нагрузку на предпринимателей, которые работают с клиентами и поставщиками в Украине и за рубежом.

"Предприниматели и микробизнес - фундамент экономики. Нашей задачей как банка является уменьшение финансовой нагрузки на предпринимателей и помощь им масштабироваться", - отметил член правления "ПриватБанка" по вопросам корпоративного бизнеса и МСБ Евгений Заиграев.

В "ПриватБанке" отмечают, что меняют философию банкинга для предпринимателей и заинтересованы в том, чтобы бизнес был активным, развивался и увеличивал обороты, а предприниматели платили меньше за базовое обслуживание.