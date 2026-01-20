"ПриватБанк" меняет тарифы для ФОПов: кто будет платить меньше в 2026 году
С 1 января 2026 года "ПриватБанк" вводит новую тарифную модель для ФОПов, которая предусматривает отмену ежемесячной абонплаты для активных предпринимателей и снижение ключевых комиссий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "ПриватБанка".
В чем главное изменение
Банк переходит от фиксированных платежей к модели партнерства с бизнесом. Если ФОП осуществляет расчеты бизнес-картой на сумму от 15 000 гривен в месяц, стоимость обслуживания счета составит 0 гривен.
В "ПриватБанке" отмечают, что речь идет не о временной акции, а о долгосрочном системном решении, заложенном в новую тарифную политику.
Какие комиссии отменят и уменьшат
Кроме нулевой абонплаты для активных ФОП, банк:
- полностью отменяет комиссию за внесение наличной выручки через терминалы самообслуживания;
- снижает тарифы на платежи в другие банки;
- уменьшает комиссии за валютные операции.
Это должно уменьшить финансовую нагрузку на предпринимателей, которые работают с клиентами и поставщиками в Украине и за рубежом.
"Предприниматели и микробизнес - фундамент экономики. Нашей задачей как банка является уменьшение финансовой нагрузки на предпринимателей и помощь им масштабироваться", - отметил член правления "ПриватБанка" по вопросам корпоративного бизнеса и МСБ Евгений Заиграев.
В "ПриватБанке" отмечают, что меняют философию банкинга для предпринимателей и заинтересованы в том, чтобы бизнес был активным, развивался и увеличивал обороты, а предприниматели платили меньше за базовое обслуживание.
Ранее РБК-Украина писало, что с 1 января 2026 года для ФОПов 1 и 2 групп в Украине изменились ставки единого налога и военного сбора из-за повышения прожиточного минимума и минимальной зарплаты. Ставки зависят от группы предпринимателя и вида его деятельности.
Также мы рассказывали, что Кабмин разрешил ФОПам 1-й группы не использовать платежные терминалы до конца военного положения и еще три месяца после его отмены. Решение приняли, чтобы уменьшить финансовое давление на мелкий бизнес и дать время подготовиться к безналичным расчётам в будущем.