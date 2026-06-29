Лимиты на переводы для ФОПов: новые правила и как избежать проверок банка
Согласно обновленному Меморандуму о прозрачности платежных услуг, банки могут ввести поэтапные лимиты на переводы для ФОПов, которые попадают в категорию повышенного риска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-президента Ассоциации украинских банков, председателя правления "Глобус Банка" Сергея Мамедова.
Какие лимиты планируют ввести (ориентировочно):
- С 14 августа 2026 года: до 600 тыс. грн в месяц (1 группа) и до 3 млн грн в месяц (2 и 3 группы).
- С 14 ноября 2026 года: лимиты могут снизиться до 400 тыс. грн и 1 млн грн соответственно.
Кого будут касаться ограничения?
Мамедов отмечает: эти лимиты не автоматически для всех. Под особым наблюдением окажутся:
- Новообразованные ФОПы.
- Предприниматели, которые долго не работали, а затем "внезапно" возобновили деятельность.
- Компании с признаками "оболочек".
Как работать без блокировок?
Для добросовестного бизнеса, платящего налоги и имеющего реальные контракты, новые правила угрозы не представляют. Банкир советует придерживаться стратегии "прозрачности":
- Не дробьте платежи: Если обороты растут - не пытайтесь "прятать" их между разными счетами. Лучше придите в банк и предоставьте документы, объясняющие логику вашего бизнеса.
- Собирайте бумаги: Все договоры, акты, накладные и счета должны быть под рукой, чтобы в случае вопроса от финмониторинга вы могли мгновенно доказать экономическое содержание операций.
- Используйте счет по назначению: Никаких передач счетов третьим лицам или транзитным схемам - это главный маркер "подозрения" для алгоритмов банка.
Мамедов подчеркивает: финмониторинг - это не блокировка из-за большой суммы, а реакция на операции, которые не соответствуют заявленному профилю деятельности.
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