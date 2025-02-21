"ПриватБанк" начнет взимать деньги за бесплатную ранее услугу: что и когда изменится
"ПриватБанк" планирует взимать комиссию за организацию популярной услуги, которая сейчас является бесплатной. Платить за нее придется минимум 80 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию, опубликованную на официальном портале банковского учреждения.
Содержание
Когда и за какую услугу придется платить
Согласно информации, размещенной на сайте "ПриватБанка", с 1 января 2026 года с клиентов финучреждения планируют взимать комиссию за организацию услуги по доставке карты для перевыпуска.
Сейчас эта услуга является бесплатной, однако со следующего года:
- за доставку банковской карты для перевыпуска по Украине придется платить 80 гривен (с НДС);
- за международную доставку карты для перевыпуска - по дифференцированному тарифу (который может зависеть, в частности, от страны).
Уточняется, что до 31 декабря 2025 года услуги по доставке перевыпущенных карт - не тарифицируются, то есть будут бесплатными.
Стоимость некоторых услуг "ПриватБанка" (инфографика: privatbank.ua)
Как заказать доставку карты "ПриватБанка"
В целом "ПриватБанк" осуществляет оформление карт разных типов. Некоторые из них имеют кредитные лимиты, другие являются дебетовыми:
- карта для выплат;
- студенческая карта;
- социальная карта;
- пенсионная карта.
Доступны также ряд дополнительных банковских карт (как физических, так и онлайн).
Карты от "ПриватБанка" (инфографика: privatbank.ua)
Заказать оформление и доставку перевыпущенной пластиковой карты (кредитной или дебетовой) можно в "Приват24" (до 6 заказов в год независимо от типа карты).
Услуга доступна для таких карт:
- карта "Універсальна";
- карта "Універсальна Gold";
- карта для выплат (в том числе пенсионная, для социальных выплат и т. п.);
- карта для выплат Gold (в том числе пенсионная, для социальных выплат и т.д.);
- карта "Ключ до рахунку".
В отделении или почтомате "Новой почты" карта может быть уже на следующий после заказа день (если речь идет о доставке по Украине).
При заказе за границу, срок доставки составит:
- от 7 до 14 дней с "Новой почтой";
- от 7 до 30 дней с "Укрпочтой".
Напомним, ранее в "ПриватБанке" предупредили о возможных задержках с карточными операциями.
Читайте также, какой популярный в Европе онлайн-банк официально "зашел" в Украину.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.