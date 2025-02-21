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"ПриватБанк" начнет взимать деньги за бесплатную ранее услугу: что и когда изменится

Пятница 21 февраля 2025 14:16
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"ПриватБанк" начнет взимать деньги за бесплатную ранее услугу: что и когда изменится За одну из бесплатных услуг "ПриватБанка" планируют ввести комиссию (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

"ПриватБанк" планирует взимать комиссию за организацию популярной услуги, которая сейчас является бесплатной. Платить за нее придется минимум 80 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию, опубликованную на официальном портале банковского учреждения.

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Когда и за какую услугу придется платить

Согласно информации, размещенной на сайте "ПриватБанка", с 1 января 2026 года с клиентов финучреждения планируют взимать комиссию за организацию услуги по доставке карты для перевыпуска.

Сейчас эта услуга является бесплатной, однако со следующего года:

  • за доставку банковской карты для перевыпуска по Украине придется платить 80 гривен (с НДС);
  • за международную доставку карты для перевыпуска - по дифференцированному тарифу (который может зависеть, в частности, от страны).

Уточняется, что до 31 декабря 2025 года услуги по доставке перевыпущенных карт - не тарифицируются, то есть будут бесплатными.

&quot;ПриватБанк&quot; начнет взимать деньги за бесплатную ранее услугу: что и когда изменитсяСтоимость некоторых услуг "ПриватБанка" (инфографика: privatbank.ua)

Как заказать доставку карты "ПриватБанка"

В целом "ПриватБанк" осуществляет оформление карт разных типов. Некоторые из них имеют кредитные лимиты, другие являются дебетовыми:

  • карта для выплат;
  • студенческая карта;
  • социальная карта;
  • пенсионная карта.

Доступны также ряд дополнительных банковских карт (как физических, так и онлайн).

&quot;ПриватБанк&quot; начнет взимать деньги за бесплатную ранее услугу: что и когда изменитсяКарты от "ПриватБанка" (инфографика: privatbank.ua)

Заказать оформление и доставку перевыпущенной пластиковой карты (кредитной или дебетовой) можно в "Приват24" (до 6 заказов в год независимо от типа карты).

Услуга доступна для таких карт:

  • карта "Універсальна";
  • карта "Універсальна Gold";
  • карта для выплат (в том числе пенсионная, для социальных выплат и т. п.);
  • карта для выплат Gold (в том числе пенсионная, для социальных выплат и т.д.);
  • карта "Ключ до рахунку".

В отделении или почтомате "Новой почты" карта может быть уже на следующий после заказа день (если речь идет о доставке по Украине).

При заказе за границу, срок доставки составит:

  • от 7 до 14 дней с "Новой почтой";
  • от 7 до 30 дней с "Укрпочтой".

Напомним, ранее в "ПриватБанке" предупредили о возможных задержках с карточными операциями.

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