Международные переводы за несколько минут: "ПриватБанк" переходит на новый стандарт SWIFT

"ПриватБанк" объявил о переходе на международный стандарт SWIFT ISO 20022 для всех SWIFT-переводов. Это позволит украинцам быстрее и удобнее осуществлять международные финансовые операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка .

Что изменится для клиентов

По данным банка, новый стандарт обеспечивает:

мгновенную обработку - переводы будут поступать быстрее благодаря автоматизации;

меньше рисков - снижается количество возвратов и блокировок из-за неточных данных;

удобное отслеживание - статус платежа можно проверять в "Приват24";

полную прозрачность - все реквизиты и комиссии будут отображаться без скрытых платежей.

"Внедрение SWIFT ISO 20022 - это очередной важный шаг в развитии платежной инфраструктуры "ПриватБанка". Мы стремимся, чтобы сервисы банка соответствовали самым высоким стандартам скорости и удобства", - отметила руководитель направления переводов средств "ПриватБанка" Мария Страшко.

Технология SWIFT в "ПриватБанке"

"ПриватБанк" уже несколько лет использует технологию SWIFT gpi, которая позволяет отслеживать международные транзакции в режиме онлайн. Сейчас более 40% таких операций проходят менее чем за 5 минут, а большинство - в течение суток.

Стандарт ISO 20022 является обязательным в более чем 200 странах мира и применяется ведущими банками Европы, США и Азии. Он повышает точность, понятность и эффективность международных финансовых операций.