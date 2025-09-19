ua en ru
Международные переводы за несколько минут: "ПриватБанк" переходит на новый стандарт SWIFT

Пятница 19 сентября 2025 12:10
Международные переводы за несколько минут: "ПриватБанк" переходит на новый стандарт SWIFT Фото: Денежные переводы (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

"ПриватБанк" объявил о переходе на международный стандарт SWIFT ISO 20022 для всех SWIFT-переводов. Это позволит украинцам быстрее и удобнее осуществлять международные финансовые операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Что изменится для клиентов

По данным банка, новый стандарт обеспечивает:

  • мгновенную обработку - переводы будут поступать быстрее благодаря автоматизации;
  • меньше рисков - снижается количество возвратов и блокировок из-за неточных данных;
  • удобное отслеживание - статус платежа можно проверять в "Приват24";
  • полную прозрачность - все реквизиты и комиссии будут отображаться без скрытых платежей.

"Внедрение SWIFT ISO 20022 - это очередной важный шаг в развитии платежной инфраструктуры "ПриватБанка". Мы стремимся, чтобы сервисы банка соответствовали самым высоким стандартам скорости и удобства", - отметила руководитель направления переводов средств "ПриватБанка" Мария Страшко.

Технология SWIFT в "ПриватБанке"

"ПриватБанк" уже несколько лет использует технологию SWIFT gpi, которая позволяет отслеживать международные транзакции в режиме онлайн. Сейчас более 40% таких операций проходят менее чем за 5 минут, а большинство - в течение суток.

Стандарт ISO 20022 является обязательным в более чем 200 странах мира и применяется ведущими банками Европы, США и Азии. Он повышает точность, понятность и эффективность международных финансовых операций.

Напомним, с 1 июня 2025 года украинские банки снизили лимит на денежные переводы со 150 до 100 тысяч гривен в месяц. Ограничения касаются как карточных переводов, так и операций по IBAN. В то же время для клиентов с подтвержденными доходами и волонтеров лимиты не будут действовать, а для клиентов "высокого" риска останутся на уровне 50 тысяч гривен. Чтобы увеличить лимит, нужно предоставить документы о доходах или волонтерской деятельности.

Также мы рассказывали, за какие денежные переводы в Украине не нужно платить налоги.

