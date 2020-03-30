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Рада з другої спроби призначила нового главу Мінфіну

Новини » Політика     30.03.2020 - 16:39
Рада з другої спроби призначила нового главу Мінфіну
Фото: Сергій Марченко (president.gov.ua)

Міністра призначили з другої спроби

Верховна рада України з другої спроби призначила новим міністром фінансів Сергія Марченка, передає кореспондент РБК-Україна.

За призначення Марченко проголосували 256 нардепів при 226 мінімально необхідних.

Нагадаємо, раніше в ході позачергового засідання Рада звільнила Іллю Ємця з посади голови МОЗ, а Ігоря Уманського - з посади глави Мінфіну. Однак голосів за призначення Марченко не вистачило. Його призначення підтримали лише 223 нардепа.

У неділю, 29 березня, фракція "Слуга народу" зустрілася з кандидатами на посади міністрів. Джерело нашого агентства повідомляв, що на зустрічі були присутні колишній глава Одеської ОДА Максим Степанов, який може замінити Іллю Ємця в кріслі глави Міністерства охорони здоров'я, і ​​Сергій Марченко, якого розглядають на зміну міністра фінансів Ігоря Уманського.

Так, раніше у Верховній раді України зареєстрували урядові постанови про звільнення міністра охорони здоров'я і міністра фінансів і про призначення нових голів відповідних міністерств.

Як писало РБК-Україна, провал кадрових голосувань на позачерговому засіданні парламенту у Верховній Раді пов'язують з активізацією певних парламентських груп впливу, заявив представник Кабміну в Верховній раді Василь Мокан.

За його словами, провал голосування свідчить про демократичність парламенту.

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