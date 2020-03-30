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Рада з другого разу призначила нового голову МОЗ

Новини » Політика     30.03.2020 - 16:39
Рада з другого разу призначила нового голову МОЗ
Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Сьогодні парламент звільнив Іллю Ємця з посади міністра охорони здоров'я

Верховна рада з другого разу призначила Максима Степанова новим главою Міністерства охорони здоров'я. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його призначення проголосували 246 нардепів.

Зазначимо, сьогодні парламент звільнив Іллю Ємця з посади міністра охорони здоров'я. Рішення про звільнення підтримав 271 нардеп.

Ємець увійшов у команду прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на початку березня. До цього цю посаду займала Зоряна Скалецька, вона пішла у відставку разом з урядом Олексія Гончарука.

Як писало РБК-Україна, в неділю, 29 березня, фракція "Слуга народу" зустрілася з кандидатами на посади міністрів. Джерело нашого агентства повідомляло, що на зустрічі були присутні колишній глава Одеської ОДА Максим Степанов, який може замінити Іллю Ємця у кріслі глави Міністерства охорони здоров'я, і Сергій Марченко, якого розглядають на зміну міністра фінансів Ігоря Уманського.

При цьому на засіданні фракції депутати найбільше запитань ставили кандидату на посаду голови МОЗ.

Підкреслимо, в ході попереднього внечередного засідання парламенту Рада не змогла призначити Сергія Марченка новим міністром фінансів, а Максима Степанова - міністром охорони здоров'я. За призначення Марченка проголосували лише 223 нардепи при 226 мінімально необхідних, а за Степанова - 217.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниназначениеВерховна Рада
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