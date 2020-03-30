ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ціни на нафту за день впали ще на 10%

Новини » Енергетика     30.03.2020 - 17:53
Ціни на нафту за день впали ще на 10%
Ілюстративне фото (pixabay.com/Bru-nO)

Ціни на Brent впали до 22,37 долара за барель

Ціни на нафту в ході торгів 30 березня впали ще на 10% - до 22,37 долара за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на Лондонській біржі ICE.

Зокрема, станом на 17:40 за київським часом ціна північноморської нафти марки Brent впала до 22,38 долара за барель. З початку сьогоднішніх торгів ціни на цю нафту впали на 10.27%.

Крім того, вартість червневого ф'ючерсу на нафту марки WTI знаходиться на позначці 20,11 долара за барель, впавши на 6,5%.

Відзначимо, ціни на нафту перебувають на мінімальних з 2002 року значеннях.

Нагадаємо, раніше українська компанія "Укрнафта" заявила, що може зупинитися через падіння цін на нафту. У зв'язку з цим компанія просила про податкові канікули для сплати рентних платежів строком до кінця 2020 року, знизити ставки рентної плати з нинішніх 31% до 6% або ж викупити нерозпродані залишки за цінами аукціонів.

До цього швейцарський банк UBS погіршив прогноз цін на нафту марки Brent, а також WTI до 20 доларів за барель на кінець червня 2020 року.

Ціни на нафту зростають завдяки величезним пакетам допомоги економіці
Новини України Brentнефтьцены
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся