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Сивохо звільнили з посади радника секретаря РНБО

Новини » Політика     30.03.2020 - 13:42
Сивохо звільнили з посади радника секретаря РНБО
Фото: Сергій Сивохо (РБК-Україна)

Сивохо більше не є радником Данілова

Сергія Сивохо звільнили з посади радника секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) на громадських засадах. Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі РНБО.

Повідомляється, що за станом на 24 березня Сивохо вже не був радником секретаря РНБО на громадських засадах.

"Станом на 24 березня Сивохо Сергій Анатолійович не є радником секретаря Ради національної безпеки і оборони України на громадських засадах. Також інформуємо, що Ткаченко Максим Миколайович станом на 24.03.2020 також не займає посаду радника секретаря РНБО України на громадських засадах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 березня в Києві відбувся скандал на презентації Національної платформи примирення, яку проводив Сивохо. Після його слів про гібридну війну на Донбасі, одним із способів ініціювання якої став внутрішній конфлікт, представники націоналістичних сил почали штовхати його, після чого він впав.

Після інциденту секретар РНБО Олексій Данілов назвав ініціативу Сивохо його приватною точкою зору.

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