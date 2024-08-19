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Унизительная ситуация: военные РФ в Курской области получают меньше, чем на войне в Украине

Курская область Украина, Понедельник 19 августа 2024 15:38
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Унизительная ситуация: военные РФ в Курской области получают меньше, чем на войне в Украине Фото: военные РФ в Курской области (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Россияне, проводящие в Курской области т. н. КТО (контртеррористическую операцию) получают меньше, чем те, кто участвует на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.

При ранении военнослужащий, вовлеченный в КТО, получит всего 100 тысяч рублей, в то время как участник СВО может рассчитывать на 3 миллиона рублей.

Как отмечает руководитель ЦПИ, если военный РФ на КТО погибает – за это платят 600 тысяч рублей. Когда гибнет военный, привлеченный в войне на территории Украины, за него принадлежит 5 миллионов рублей.

Коваленко отметил, что участники КТО в Курской области не получат статус ветеранов боевых действий, предусматривающий определенные льготы и социальные гарантии.

"Режим Путина экономит на войне и обесценивает человеческие жизни, особенно срочников, которых бросили умирать за Суджу. Представьте, защита территории России для Путина стоит дешевле преступлений, геноцида и попыток оккупации территории Украины", - написал он, призвав россиян подумать над этим. .

Операция в курской области

Напомним, 6 августа в российских информационных ресурсах начала распространяться информация о прорыве украинских военных в Курской области РФ, граничащей с Сумской областью. Долгое время украинское военное руководство никоим образом не комментировало данные утверждения.

Впрочем, позже об этом начали поступать сообщения от украинских бойцов на месте, а уже впоследствии данную информацию подтвердили уполномоченные военные лица и президент Украины.

Следует отметить, что с момента прорыва в Курскую область около 82 российских населенных пунктов были взяты под контроль ВСУ.

Целью данной операции является защита от российских обстрелов жителей приграничных регионов Украины, а также создание буферной зоны. Во время нее украинские защитники также успешно уничтожают российские мосты, что делает невозможным уход российских военных из районов окружения, а также усложняет их логистику.

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