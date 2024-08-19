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Принизлива ситуація: військові РФ у Курській області отримують менше ніж на війні в Україні

Курська область Україна, Понеділок 19 серпня 2024 15:38
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Принизлива ситуація: військові РФ у Курській області отримують менше ніж на війні в Україні Фото: військові РФ у Курській області (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Росіяни, які проводять в Курській області т. зв. КТО (контртерористичну операцію) отримують менше, ніж ті, хто бере участь у на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка.

При пораненні військовослужбовець, залучений до КТО, отримає всього 100 тисяч рублів, тоді як учасник СВО може розраховувати на 3 мільйони рублів.

Як зазначає керівник ЦПД, якщо військовий РФ на КТО гине - за це платять 600 тисяч рублів. Коли гине військовий, який залучений у війні на території України, за нього належить 5 мільйонів рублів.

Коваленко зауважив, що учасники КТО в Курській області не отримають статусу ветеранів бойових дій, який передбачає певні пільги та соціальні гарантії.

"Режим Путіна економить на війні і знецінює людські життя, особливо строковиків, яких кинули вмирати за Суджу. Уявіть, захист території Росії для Путіна коштує дешевше, ніж злочини, геноцид і спроба окупації території України", - написав він, закликавши росіян подумати над цим.

Операція в курській області

Нагадаємо, 6 серпня у російських інформаційних ресурсах почала поширюватись інформація про прорив українських військових до Курської області РФ, яка межує з Сумською областю. Довгий час українське військове керівництво ніким чином не коментувало дані ствердження.

Втім згодом про це почали надходити повідомлення від українських бійців на місці, а вже згодом дану інформацію підтвердили уповноважені військові особи та президент України.

Варто зауважити, що з моменту прориву у Курську область близько 82 російських населених пунктів були взяті під контроль ЗСУ.

Метою даної операції є захист від російських обстрілів жителів прикордонних регіонів України, а також створення буферної зони. Під час неї українські захисники також успішно знищують російські мости, що унеможливлює відхід російських військових із районів оточення, а також ускладнює їх логістику.

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