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Зеленский рассказал о докладе Сырского: по всем направлениям - наши молодцы

Украина, Воскресенье 18 августа 2024 21:54
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Зеленский рассказал о докладе Сырского: по всем направлениям - наши молодцы Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сегодня доложил о ситуации на фронте. Во всех направлениях украинские военные показывают хороший результат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Только что докладывал Главком Сырский. И по ситуации на востоке Украины, и по операции в Курской области, и по "обменному фонду", по комплектации наших бригад - комплектации наших резервов: это и снаряды, и оружие. По всем направлениям наши ребята - вы молодцы", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, на сегодня есть "хорошие и нужные результаты в уничтожении российской техники под Торецком", а основная задача Украины сейчас - уничтожить как можно больше российского потенциала и проводить максимум контрударной работы. Это, как добавил президент, касается и создания "буферной зоны" благодаря операции в Курской области.

"Все, что наносит потери российской армии, российскому государству, их оборонке и их экономике - все это помогает нам не допускать расширения войны и приближать справедливое окончание этой агрессии. Справедливый мир для Украины", - добавил он.

Ситуация на фронте

Напомним, как сообщал сегодня Генштаб, украинские военные отразили сегодня мощную российскую атаку на Торецк. Украинские бойцы уничтожили 10 единиц вражеской техники и обезвредили почти 70 российских оккупантов, более половины из них - безвозвратно.

Торецкое и Покровское направление остаются стабильно наиболее горячими направлениями украинского фронта. В то же время, украинские войска проводят операцию на территории врага - в Курской области. Под контролем ВСУ город Суджа и сотни квадратных километров российской территории.

В частности, сегодня морпехи 501 отдельного батальона показали видео из российского села Апанасовка.

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