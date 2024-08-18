Зеленский рассказал о докладе Сырского: по всем направлениям - наши молодцы

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сегодня доложил о ситуации на фронте. Во всех направлениях украинские военные показывают хороший результат.

"Только что докладывал Главком Сырский. И по ситуации на востоке Украины, и по операции в Курской области, и по "обменному фонду", по комплектации наших бригад - комплектации наших резервов: это и снаряды, и оружие. По всем направлениям наши ребята - вы молодцы", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, на сегодня есть "хорошие и нужные результаты в уничтожении российской техники под Торецком", а основная задача Украины сейчас - уничтожить как можно больше российского потенциала и проводить максимум контрударной работы. Это, как добавил президент, касается и создания "буферной зоны" благодаря операции в Курской области.

"Все, что наносит потери российской армии, российскому государству, их оборонке и их экономике - все это помогает нам не допускать расширения войны и приближать справедливое окончание этой агрессии. Справедливый мир для Украины", - добавил он.