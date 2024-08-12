Зеленский впервые подтвердил присутствие ВСУ в Курской области

Президент Владимир Зеленский официально подтвердил, что Вооруженные силы Украины проводят операцию в Курской области в России.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По словам президента, сегодня, 12 августа, было проведено заседание Ставки верховного главнокомандующего. Во время заседания был заслушан доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о проведении операции украинскими бойцами спецоперации в Курской области в России.

"Благодарны всем солдатам и командирам за устойчивость и решительные действия. Среди прочего поручили министру внутренних дел, другим чиновникам СБУ подготовить гуманитарный план для территории проведения операции", - сказал Зеленский после доклада.

Также был заслушан доклад экономического блока. Первая вице-премьер Юлия Свириденко доложила об увеличении доли украинского производства в государственных закупках. А также о подготовке от Кабмина длительных контрактов для украинских предприятий.

Зеленский во время Ставки дал поручение ряду ведомств - Координационному штабу, ГУР, СБУ и МВД - по подготовке стратегии возвращения украинцев людей из российского плена. Министерству обороны и дипломатам - представить перечень необходимых действий с нашей стороны, чтобы получить от партнеров разрешение на использование дальнобойного оружия для защиты нашей территории.