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Зеленский впервые подтвердил присутствие ВСУ в Курской области

Понедельник 12 августа 2024 18:21
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Зеленский впервые подтвердил присутствие ВСУ в Курской области Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский официально подтвердил, что Вооруженные силы Украины проводят операцию в Курской области в России.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По словам президента, сегодня, 12 августа, было проведено заседание Ставки верховного главнокомандующего. Во время заседания был заслушан доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о проведении операции украинскими бойцами спецоперации в Курской области в России.

"Благодарны всем солдатам и командирам за устойчивость и решительные действия. Среди прочего поручили министру внутренних дел, другим чиновникам СБУ подготовить гуманитарный план для территории проведения операции", - сказал Зеленский после доклада.

Также был заслушан доклад экономического блока. Первая вице-премьер Юлия Свириденко доложила об увеличении доли украинского производства в государственных закупках. А также о подготовке от Кабмина длительных контрактов для украинских предприятий.

Зеленский во время Ставки дал поручение ряду ведомств - Координационному штабу, ГУР, СБУ и МВД - по подготовке стратегии возвращения украинцев людей из российского плена. Министерству обороны и дипломатам - представить перечень необходимых действий с нашей стороны, чтобы получить от партнеров разрешение на использование дальнобойного оружия для защиты нашей территории.

Бои в Курской области

На прошлой неделе в России сообщили о том, что якобы украинские войска прорвали границу с РФ в Курской области. Там уже почти неделю идут бои, а украинские войска уже якобы контролируют 28 населенных пунктов.

До этого времени украинское военное командование не комментировало события в Курской области. Ранее Зеленский лишь заявлял, что украинские военные оттесняют войну на территорию агрессора.

Детальнее о том, что происходит в приграничных районах РФ читайте в нашем материале "Стиль Сырского. Как "Курский прорыв" может усилить переговорные позиции Украины".

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