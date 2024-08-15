ВСУ взяли под контроль 82 населенных пункта в Курской области, - Сырский

Украинские военные продолжают наступательную операцию на территории Курской области России. В общей сложности ВСУ взяли под контроль уже 82 населенных пункта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского во время Ставки верховного главнокомандующего.

"Всего с начала операции на территории Курской области наши войска продвинулись на 35 километров, взято под контроль 1150 квадратных километров территории, 82 населенных пункта", - рассказал Сырский.

По его словам, в целом ситуация в российском регионе контролируемая.

Главнокомандующий также отметил, что, кроме города Суджа, ВСУ завершили "поиск и уничтожение" противника в еще трех населенных пунктах.

Президент Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении также рассказал об успехах украинских войск в Курской области.

"Отдельно главком доложил по операции в Курской области. Есть новое продвижение. Есть новое пополнение нашего обменного фонда. Также генерал Сырский доложил о завершении освобождения города Суджи от российских военных. И там сейчас создается украинская военная комендатура. Освобождены также и еще несколько населенных пунктов. В общей сложности уже более 80", - сказал он.