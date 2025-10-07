В Прилуках - "прилет" по энергообъекту, без света десятки тысяч людей одновременно

Удар по Прилукам

Этой ночью "Шахеды" атаковали критическую инфраструктуру в Прилуках, в результате удара был поврежден объект критической инфраструктуры. Предварительно - обошлось без пострадавших.

Также сообщается, что на месте работают все необходимые службы. Известно, что в Прилуцком районе работают 56 "Пунктов несокрушимости".

Ситуация с энергетикой

По данным ОВА, сегодня в области будут действовать графики почасовых отключений. В случае благоприятной ситуации энергетики дополнительно будут уменьшать объем ограничений.

"В Прилуках часть абонентов остаются обесточенными из-за вражеской атаки - службы работают для оперативного восстановления", - сказано в сообщении.

В "Черниговоблэнерго" уточнили, что без электроснабжения одномоментно осталась более 61 тысячи абонентов.

"Энергетики оперативно приступили к восстановлению и уже оживляют потребителей. Поэтому просим немного подождать! Делаем все, чтобы свет как можно быстрее вернулся в ваши дома", - сообщили энергетики.

Кроме Прилук сложная ситуация с энергетикой и в Чернигове. Там сейчас применяются алгоритмы, которые были заранее спланированы для всех сил и средств, которые приобщаются к ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Для того, чтобы не допустить полного обесточивания Чернигова, энергетики восстанавливают и маневрируют электричеством в сетях, чтобы в первую очередь обеспечить критическую инфраструктуру и жилые дома", - сообщили в МВА.

Из-за этих переключений иногда возникают аварии, поэтому графики отключений не всегда совпадают с объявленными.