ua en ru
Вт, 07 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Войска РФ "Шахедами" атаковали Черниговщину: под ударом энергетика, горело зернохранилище

Вторник 07 октября 2025 09:49
UA EN RU
Войска РФ "Шахедами" атаковали Черниговщину: под ударом энергетика, горело зернохранилище Фото: войска РФ "Шахедами" атаковали Черниговщину (facebook.com)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ударными беспилотниками атаковали Черниговскую область. В результате обстрела возник пожар. Удар пришелся по зернохранилищу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой со ссылкой на Facebook начальника Новогород-Северской РВА Александра Сельвестрова и Telegram "Черниговоблэнерго".

"Утром седьмого октября россияне нанесли очередной удар по Новгород-Северскому. В результате попадания несколькими ударными дронами "Шахед" по гражданскому объекту, произошло возгорание, пожары", - отметил Сельвестров.

Войска РФ &quot;Шахедами&quot; атаковали Черниговщину: под ударом энергетика, горело зернохранилище

По его словам, попадание произошло по одному из помещений аграрного предприятия, где хранилось зерно. Как отмечается, предварительно обошлось без пострадавших.

Войска РФ &quot;Шахедами&quot; атаковали Черниговщину: под ударом энергетика, горело зернохранилище

Что говорят в ОВА

По данным главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, враг в Новгород-Северском районе ударными дронами атаковал элеватор, где хранилось зерно. В другом населенном пункте - попали в жилье. Спасатели оперативно ликвидировали пожары в результате попаданий.

Удар по энергетике

"Сегодня утром целью врага стала Прилуччина. Опять имеем попадание в энергетический объект. Без электроснабжения одномоментно осталась более 61 тысячи абонентов", - отметили в "Черниговоблэнерго".

Отмечается, что энергетики оперативно приступили к восстановлению и уже запитывают потребителей. К счастью, пострадавших нет.

Обстрелы Украины 7 октября

Вчера с вечера россияне также запускали ударные дроны. Сигнал тревоги объявлялся в ряде областей. Утром стало известно, что оккупанты беспилотниками ударили по Сумской общине - часть города имеет перебои с электроснабжением.

Также россияне били по Полтаве и области - там зафиксировано попадание в железнодорожное депо, часть города - без электроэнергии.

По данным ВСУ, в целом россияне ночью применили две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 и 152 ударных дрона типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская область Вторжение России в Украину
Новости
В Киеве и ряде областей объявлена тревога: россияне запустили дроны
В Киеве и ряде областей объявлена тревога: россияне запустили дроны
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии