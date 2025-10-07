ua en ru
Летели дроны и ракеты: как этой ночью отработала ПВО

Вторник 07 октября 2025 09:19
Летели дроны и ракеты: как этой ночью отработала ПВО Иллюстративное фото: Россия ночью запустила 152 дрона по Украине (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В ночь на вторник, 7 октября, российская армия атаковала территорию Украины ударными дронами и баллистическими ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

С 18:00 понедельника, 06 октября, противник атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и 152 ударными дронами типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов.

Ракеты были запущены из Ростовской области, а вот дроны с пяти других направлений: Орел, Курск, Шаталово, Приморско-Ахтарск, Чауда. Около 80 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 88 вражеских дронов типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание двух ракет и 52-х ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых на 2 локациях.

Обстрелы 7 октября

Вчера с вечера россияне также запускали ударные дроны. Сигнал тревоги объявлялся в ряде областей Украины.

Утром стало известно, что оккупанты беспилотниками ударили по Сумской общине - часть города имеет перебои с электроснабжением.

Также россияне били по Полтаве и области - там зафиксировано попадание в железнодорожное депо, часть города - без электроэнергии.

Война в Украине Воздушные силы Украины Атака дронов
