У Прилуках - "приліт" по енергооб’єкту, без світла десятки тисяч людей одночасно

Удар по Прилуках

Цієї ночі "Шахеди" атакували критичну інфраструктуру у Прилуках, внаслідок удару був пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури. Попередньо - обійшлося без постраждалих.

Також повідомляється, що на місці працюють всі необхідні служби. Наразі відомо, що у Прилуцькому районі працюють 56 "Пунктів незламності".

Ситуація з енергетикою

За даними ОВА, сьогодні в області будуть діяти графіки погодинних відключень. У разі сприятливої ситуації енергетики додатково зменшуватимуть обсяг обмежень.

"У Прилуках частина абонентів залишаються знеструмленими через ворожу атаку - служби працюють для оперативного відновлення", - сказано у повідомленні.

В "Чернігівобленерго" уточнили, що без електропостачання одномоментно залишилася понад 61 тисяча абонентів.

"Енергетики оперативно приступили до відновлення і вже заживлюють споживачів. Тож просимо трішки зачекати! Робимо усе, щоб світло якнайшвидше повернулося у ваші оселі", - повідомили енергетики.

Окрім Прилук складна ситуація з енергетикою і в Чернігові. Там наразі застосовуються алгоритми, які були завчасно сплановані для всіх сил та засобів, які долучаються до ліквідації надзвичайних ситуацій.

"Для того, щоб не допустити повного знеструмлення Чернігова, енергетики відновлюють та маневрують електрикою в мережах, щоб першочергово забезпечити критичну інфраструктуру та житлові будинки", - повідомили В МВА.

Через ці переключення іноді виникають аварії, тому графіки відключень не завжди збігаються з оголошеними.