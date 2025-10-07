Ночной обстрел Полтавы: россияне ударили по депо железной дороги, часть города без света

В ночь на 7 октября Полтавскую область атаковали вражеские дроны. В самой Полтаве поражено депо железной дороги и энергетический объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы.

Удар по депо УЗ и подвижному составу

"В Полтаве поражены локомотивное депо, дистанция энергоснабжения, тяговые подстанции. Повреждены административные и складские помещения, подвижной состав. Возникли пожары, которые ликвидированы спасателями", - написал Кулеба

По его словам, обошлось без пострадавших.

Из-за атаки временно задерживались поезда Харьков-Львов, Львов-Харьков, Краматорск-Львов - сейчас все в движении.

Фото: РФ атаковала депо железной дороги (Алексей Кулеба, Telegram)

Удар по энергетике

В результате попаданий врага также поврежден энергетический объект - без света оставались более тысячи домохозяйств в Полтаве и окрестных населенных пунктах.

Как уточнил глава Полтавской ОВА Владимир Когут, в области без света остались 28 юридических и 1070 бытовых потребителей.

Кроме того, обломками поврежден частный дом.

На местах работают штабы ликвидации последствий. Специалисты обследуют территории, восстанавливают энергоснабжение, помогают людям.