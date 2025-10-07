ua en ru
Ночной обстрел Полтавы: россияне ударили по депо железной дороги, часть города без света

Полтава, Вторник 07 октября 2025 08:49
UA EN RU
Ночной обстрел Полтавы: россияне ударили по депо железной дороги, часть города без света Фото: пожарные ликвидировали огонь, который вспыхнул после обстрелов (ГСЧС Полтавщины)
Автор: Маловичко Юлия

В ночь на 7 октября Полтавскую область атаковали вражеские дроны. В самой Полтаве поражено депо железной дороги и энергетический объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы.

Удар по депо УЗ и подвижному составу

"В Полтаве поражены локомотивное депо, дистанция энергоснабжения, тяговые подстанции. Повреждены административные и складские помещения, подвижной состав. Возникли пожары, которые ликвидированы спасателями", - написал Кулеба

По его словам, обошлось без пострадавших.

Из-за атаки временно задерживались поезда Харьков-Львов, Львов-Харьков, Краматорск-Львов - сейчас все в движении.

Фото: РФ атаковала депо железной дороги (Алексей Кулеба, Telegram)

Удар по энергетике

В результате попаданий врага также поврежден энергетический объект - без света оставались более тысячи домохозяйств в Полтаве и окрестных населенных пунктах.

Как уточнил глава Полтавской ОВА Владимир Когут, в области без света остались 28 юридических и 1070 бытовых потребителей.

Кроме того, обломками поврежден частный дом.

На местах работают штабы ликвидации последствий. Специалисты обследуют территории, восстанавливают энергоснабжение, помогают людям.

Фото: пожарные приехали на место атаки РФ на Полтавщине (ГСЧС Полтавская область)

Напомним, в ночь на вторник, 7 октября, враг атаковал дронами город Полтаву. После первой ночи в области работала ПВО.

Еще сообщалось об атаке дронами Сум в ночь на 7 октября. Часть города имеет перебои с электроснабжением.

Полтава Война в Украине Атака дронов
