Сумы атаковали российские БпЛА: у части города перебои со светом

Сумскую громаду атаковали российские ударные БпЛА. У части города перебои с электроснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова и начальника Сумской ГВА Сергея Кривошеенко.

По информации Олега Григорова, враг попал в объект гражданской инфраструктуры в Заречном районе города. Есть повреждения, в частности в жилом секторе.

Также есть частичные обесточивания.

Предварительно, без пострадавших.

"Сейчас специалисты обследуют территорию и фиксируют повреждения. Развертывается штаб по ликвидации последствий атаки", - проинформировал глава ОГА.

Сергей Кривошеенко подтвердил, что в результате попаданий есть перебои со светом в части города.

По его информации, в близлежащих многоэтажках выбито около 50 окон.