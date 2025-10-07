Сумы атаковали российские БпЛА: у части города перебои со светом
Сумскую громаду атаковали российские ударные БпЛА. У части города перебои с электроснабжением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова и начальника Сумской ГВА Сергея Кривошеенко.
По информации Олега Григорова, враг попал в объект гражданской инфраструктуры в Заречном районе города. Есть повреждения, в частности в жилом секторе.
Также есть частичные обесточивания.
Предварительно, без пострадавших.
"Сейчас специалисты обследуют территорию и фиксируют повреждения. Развертывается штаб по ликвидации последствий атаки", - проинформировал глава ОГА.
Сергей Кривошеенко подтвердил, что в результате попаданий есть перебои со светом в части города.
По его информации, в близлежащих многоэтажках выбито около 50 окон.
Обстрелы Сум и области
Ранее РБК-Украина сообщало, что в субботу 4 октября, российская армия нанесла двойной дроновой удар по железнодорожному вокзалу и двум пассажирским поездам в городе Шостка.
После удара город Шостка и часть района остались без энергоснабжения.
Ночью 7 октября в части домов свет уже был постоянно, в других - подавался по временным графикам.
Газоснабжение по состоянию на 01:00 7 октября было восстановлено почти полностью.
Связь и мобильный интернет работают почти на 100%.