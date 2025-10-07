ua en ru
Вт, 07 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Сумы атаковали российские БпЛА: у части города перебои со светом

Сумская область, Вторник 07 октября 2025 07:47
UA EN RU
Сумы атаковали российские БпЛА: у части города перебои со светом Иллюстративное фото: в Сумах перебои со светом в результате атаки российских БпЛА (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Сумскую громаду атаковали российские ударные БпЛА. У части города перебои с электроснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова и начальника Сумской ГВА Сергея Кривошеенко.

По информации Олега Григорова, враг попал в объект гражданской инфраструктуры в Заречном районе города. Есть повреждения, в частности в жилом секторе.

Также есть частичные обесточивания.

Предварительно, без пострадавших.

"Сейчас специалисты обследуют территорию и фиксируют повреждения. Развертывается штаб по ликвидации последствий атаки", - проинформировал глава ОГА.

Сергей Кривошеенко подтвердил, что в результате попаданий есть перебои со светом в части города.

По его информации, в близлежащих многоэтажках выбито около 50 окон.

Обстрелы Сум и области

Ранее РБК-Украина сообщало, что в субботу 4 октября, российская армия нанесла двойной дроновой удар по железнодорожному вокзалу и двум пассажирским поездам в городе Шостка.

После удара город Шостка и часть района остались без энергоснабжения.

Ночью 7 октября в части домов свет уже был постоянно, в других - подавался по временным графикам.

Газоснабжение по состоянию на 01:00 7 октября было восстановлено почти полностью.

Связь и мобильный интернет работают почти на 100%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дрони Атака дронов Сумская область
Новости
В Киеве и ряде областей объявлена тревога: россияне запустили дроны
В Киеве и ряде областей объявлена тревога: россияне запустили дроны
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии