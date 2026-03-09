Убрать нового лидера Ирана: Трамп допустил ликвидацию Хаменеи и назвал условие

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит ликвидацию нового Верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи при одном условии.

В частности, американский лидер заявил, что ликвидация Хаменеи может произойти, если он не захочет уступить требованиям США. В частности, прекратить разработку ядерной программы Ираном.

Белый дом отказался от комментариев, однако Трамп заявил New York Post, что он "не доволен" избранием Хаменеи на пост главы Ирана, хотя ранее назвал его "неприемлемым".

Позиция Трампа относительно смены иранской власти

Напомним, ранее Трамп критически отозвался о Можтабе Хаменеи. Президент США назвал сына покойного аятоллы "некомпетентным" и выразил готовность "помочь" иранскому народу избрать достойного руководителя.

Кроме того, американский лидер подчеркнул, что будущий преемник должен получить одобрение Белого дома, иначе его правление не будет длительным.

Также Вашингтон официально подтвердил, что стратегической целью США является полная смена руководства в Иране и демонтаж действующего теократического режима.

Новый лидер Ирана

Напомним, вчера, 8 марта, госСМИ Ирана сообщили о назначении нового верховного лидера страны. Им стал Моджтаба Хаменеи - сын аятоллы Али Хаменеи, который погиб 28 февраля в результате американо-израильских ударов.