В Иране назначили нового верховного лидера

Государственные СМИ Ирана сообщили о назначении нового верховного лидера страны. Им стал Моджтаба Хаменеи — сын аятоллы Али Хаменеи, который, по данным иранской стороны, погиб 28 февраля в результате американо-израильских ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию CNN.

Решение Ассамблеи экспертов

Выбор нового руководителя государства осуществляет Ассамблея экспертов — орган, состоящий из 88 избранных высокопоставленных священнослужителей. Именно этот орган наделен полномочиями определять верховного лидера Ирана.

С момента создания Исламской Республики в 1979 году Ассамблея принимала подобное решение лишь один раз. Тогда после смерти аятоллы Рухоллы Хомейни был избран Али Хаменеи. Это произошло более трех десятилетий назад.

Полномочия верховного лидера

В политической системе Ирана верховный лидер занимает ключевое место и обладает окончательным словом по всем государственным вопросам. Его власть распространяется как на политическую, так и на религиозную сферу.

Согласно принципу вилаят-е факих — опеки исламского юриста — эту должность должен занимать старший религиозный лидер, который сочетает духовный авторитет и политическое влияние.

Временное управление после смерти Хаменеи

Сразу после гибели Али Хаменеи для временного управления государством была сформирована специальная коллегия из трех человек. В нее вошли президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голамхоссейн Мохсени Эджеи, а также юрист и руководитель добровольческого формирования Басидж Алиреза Арафи.

При этом публичной информации о том, что Али Хаменеи заранее называл своего возможного преемника, ранее не появлялось.

Назначение сына Хаменеи усилило споры внутри Ирана

По оценкам источников, приход Моджтабы может изменить баланс влияния в иранской элите, поскольку его назначение усиливает позиции силовых структур и ослабляет другие группы влияния.

Новый лидер считается ультраконсерватором и выступает за усиление поддержки террористических группировок в регионе, а также за жесткое подавление протестов внутри страны.

Дополнительные споры вызвало и то, что Моджтаба Хаменеи не имеет религиозного титула аятоллы, который традиционно считается важным для занятия высшей должности в системе власти Ирана.

По информации источников, решение о назначении было принято в экстренном режиме под давлением Корпуса стражей исламской революции, чтобы не допустить политического хаоса на фоне атак Израиля и США и обеспечить быстрый переход власти.