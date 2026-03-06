США хотят полной смены руководства в Иране, уже есть кандидаты, - Трамп

Президент США Дональд Трамп дал понять, что хочет полной смены руководства в Иране. По его словам, у него есть несколько кандидатур на роль "хорошего лидера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий для NBC News .

"Мы хотим прийти и все вычистить. Нам не нужен тот, кто будет восстанавливать все в течение 10 лет", - подчеркнул Трамп.

Он добавил, что США хотят, чтобы у Ирана был "хороший лидер", и у Вашингтона на примете есть уже такие.

"У нас есть несколько человек, которые, я думаю, хорошо бы справились с этой работой", - заявил Трамп, отказавшись назвать кого-либо по имени.

При этом он добавил, что предпринимает все шаги для того, чтобы люди из его списка выжили и пережили войну.

"Да, мы за ними наблюдаем", - сказал глава Белого дома.

На вопрос о том, кто же все-таки возглавит Иран в будущем, президент США ответил так:

"Я не знаю, но в какой-то момент мне позвонят и спросят, кого бы я хотел видеть на посту", - ответил Трамп, добавив, что он "лишь немного саркастичен, когда это говорит".

Также глава Белого дома отреагировал на слова главы МИД Ирана Аббаса Арагчи о том, что Тегеран готов к наземному вторжению американских и израильских войск. Он назвал это "пустой тратой времени, подчеркнув, что на данный момент не думает о вводе армии.

"Это пустая трата времени. Они потеряли все. Они потеряли все, что могли потерять", - подчеркнул Трамп, добавив, что темп и интенсивность ударов сохраняется.