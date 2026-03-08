ua en ru
Главная » Новости » В мире

Замена Хаменеи. В Иране выбрали нового лидера, которого Израиль уже "взял на прицел"

20:50 08.03.2026 Вс
2 мин
Имя держат в тайне, но в Израиле уже сделали жесткое заявление
aimg Сергей Козачук
Замена Хаменеи. В Иране выбрали нового лидера, которого Израиль уже "взял на прицел" Фото: в Иране тайно избрали нового верховного лидера (flickr.com)

В Иране определились с преемником Али Хаменеи, однако имя нового верховного лидера пока держат в секрете. Израиль уже предупредил, что любая фигура на этом посту станет военной целью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Guardian и The Washington Post.

Читайте также: Трамп о следующем верховном лидере Ирана: без моего одобрения долго не продержится

Избрание нового лидера

По информации СМИ, Ассамблея экспертов подтвердила, что консенсус по кандидатуре уже достигнут.

Представители духовенства намекают, что новый глава Ирана будет фигурой, максимально неудобной для Запада.

"Определен наиболее подходящий кандидат, одобренный большинством Ассамблеи экспертов. Кто-то, кому противостоит враг, с большей вероятностью принесет пользу Ирану и исламу", - заявил член отборочной комиссии аятолла Мохсен Хейдари.

Основным претендентом считают сына покойного лидера, 56-летнего Моджтаба Хаменеи, чью кандидатуру лоббирует Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Реакция мира

Израиль и США уже отреагировали на процесс транзита власти в Тегеране. ЦАХАЛ предупредил, что не прекратит охоту на верхушку иранского режима.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил о намерении вмешаться в процесс выбора.

"Если бы у Ирана был новый лидер, это помогло бы им продвигать войну против нас. Отсутствие лидера затрудняет им использование военной машины", - пояснил представитель Армии обороны Израиля Надав Шошани.

Позиция Трампа по смене власти в Иране

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает трех основных кандидатов на должность верховного лидера Ирана, однако ни один из них не является идеальным для стабилизации региона.

В частности, американский лидер критически отозвался о Можтабе Хаменеи. Трамп назвал сына покойного аятоллы "некомпетентным" и выразил готовность "помочь" иранскому народу выбрать достойного руководителя.

Также президент США подчеркнул, что будущий преемник должен получить одобрение Белого дома, иначе его правление не будет длительным.

Кроме того, в Белом доме официально подтвердили, что стратегической целью США является полная смена руководства в Иране и демонтаж действующего теократического режима.

