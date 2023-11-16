Президенты Германии и Финляндии обвинили РФ в миграционном кризисе на Западе

Германия и Финляндия заявили, что Россия намеренно содействует мигрантам в пересечении границы для дестабилизации западных стран. Поэтому 16 ноября финские власти планируют закрыть пограничные пункты на границе с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вместе с финским коллегой Саули Ниинистьо обвинили РФ в том, что она намеренно помогает беженцам пересекать границы с целью дестабилизации в странах Запада.
На пресс-конференции в Бонне Ниинистьо сообщил, что в последнее время Финляндия фиксирует прирост мигрантов на российской границе.
"Граждане третьих стран прибывают из РФ, где им, вероятнее всего, оказывают помощь за определенную плату", - отмечают в сообщении.
Как правило, речь идет о мигрантах, многие из которых через Финляндию могут направиться в Германию при отсутствии документов.
Штайнмайер обратил внимание, что в последнее время, кроме обычных маршрутов, по которым мигранты попадают в Центральную Европу (например через Западные Балканы), участились случаи пересечения границы из России через Беларусь и Польшу в Германию.
"Конечно, это не облегчает внутригерманские дебаты о миграции и приеме беженцев. Я считаю, что люди в России и других странах хорошо знают, насколько сложны эти дискуссии, и что они также вызывают внутренние беспорядки и, соответственно, политические трудности в таких странах, как Финляндия и Германия. Поэтому я подозреваю, что это происходит не совсем ненамеренно", - добавил президент Германії.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Россия в ходе войны против Украины стремится создать миграционный кризис в Европе.
Вчера также стало известно, что российские террористы формируют этнические криминогенные группировки для усиления контроля над оккупированными территориями. Для этого они завозят мигрантов-уголовников.
В Западных странах продолжительное время наблюдается глобальный миграционный кризис. В частности, наиболее показательные случаи организации вывоза нелегалов из третьих стран регулярно происходят на границе Польши и Беларуси. В 2021 году критическая ситуация с мигрантами на польско-белорусской границе достигла своего апогея. Тогда Польшу пытались штурмовать тысячи мигрантов, которым предварительно пообещали беспрепятственный проход на территорию ЕС.
Данные действия происходят из-за прямого содействия диктаторскому режиму Беларуси, политическое руководство которого организовало целые схемы для дестабилизации ситуации на границе с соседними странами. Нелегалы часто проявляют агрессию к пограничникам ЕС, применяя самодельное оружие.
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