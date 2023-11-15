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Россия свозит на оккупированные территории "мигрантов-уголовников", - ЦНС

Украина, Среда 15 ноября 2023 13:48
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Россия свозит на оккупированные территории "мигрантов-уголовников", - ЦНС Фото: захватчики РФ используют мигрантов для воздействия на оккупированных территориях (росСМИ)
Автор: Ярослава Борзова

Российские террористы формируют этнические криминогенные группировки для усиления контроля за оккупированными территориями. Для этого они завозят мигрантов-уголовников.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

Известно, что российские оккупанты завозят на временно оккупированные территории мигрантов.

Как сообщают в ЦНС, такие лица традиционно находятся под влиянием ФСБ, обычно использующего уголовные слои общества для распространения своего контроля.

Поэтому на временно оккупированных территориях Украины образовались этнические криминальные группы.

"В частности, на юге Донецкой области созданные криминальные группы контролируют оборот оружия, лома, наркотиков и занимаются "крышиванием" пассажирских перевозок", - отметили в ЦНС.

Методы влияния РФ на оккупированных территориях

Следует отметить, что российские захватчики регулярно проводят операции по усилению своего контроля на временно оккупированных территориях.

Они повсеместно уничтожают украинскую литературу и создают криминальные группировки с целью преследования и вербовки украинских граждан.

В частности, свои методы террористы отрабатывают и на самых молодых слоях населения, находящихся во временной оккупации. Очередным шагом для распространения пророссийской пропаганды стали школьные кружки, где оккупанты внедряют свои технологии среди украинских детей.

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