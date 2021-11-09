Табір мігрантів проти загону військових: що відбувається на кордоні Польщі та Білорусі

Ситуація на польсько-білоруському кордоні залишається напруженою. Після невдалої спроби прорватися на територію Польщі мігранти розбили наметовий табір. Сьогодні закрився прикордонний КПП із Білоруссю. Польський уряд оголосив бойову готовність, а в Литві вводять надзвичайний стан.

Детально про те, що відбувається на кордоні з Білоруссю, у матеріалі РБК-Україна.

З чого почалася міграційна криза

Потік біженців через кордони країн східної Європи різко збільшився навесні 2021 року. У Польщі, Латвії, Литві прикордонники регулярно затримували нелегальних мігрантів, які намагалися проникнути до ЄС з території Білорусі. Більшість нелегалів - громадяни Афганістану, Іраку, Ірану.

У Євросоюзі називають міграційну кризу гібридною агресією режиму Лукашенка у відповідь на введені Європою санкції. Так, мігрантів заохочують приїхати до Білорусі, а потім силовики допомагають їм безпечно дістатися кордону та перетнути його.

Влітку польська та литовська влада прийняла рішення про зведення додаткових укріплень та посилення охорони на кордонах. У жовтні Євросоюз почав готувати новий пакет санкцій проти Білорусі.

Що зараз відбувається

8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилася. Декілька тисяч незаконних мігрантів колоною рушили з Мінська до кордону з Польщею.

Kuźnica: próba sforsowania polskiej granicy pic.twitter.com/kqCkLPdsiK — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 8, 2021

Після невдалої спроби штурму біженці розбили табір у лісі біля КПП "Кузня". За даними польського МЗС, мігрантів постійно охороняють представники спецслужб Білорусі.

Люди ставлять намети поруч із дротяними огорожами, рубають дерева, палять багаття.

Для посилення охорони кордонів Польща оголосила бойову готовність, у чергуванні задіяно 12 тисяч солдатів.

З 7:00 9 листопада автомобільний контрольно-пропускний пункт "Кузня" припинив роботу.

До того ж у міністерстві оборони Польщі заявили, що у вівторок до кордону наближається великий загін білоруських військових.

Duża grupa białoruskich funkcjonariuszy zbliża się w okolice obozowiska migrantów w Kuźnicy pic.twitter.com/dtOE5N5d6P — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 9, 2021

Білорусь використовує біженців як "живий щит"

Польський прем'єр Матеуш Моравецький вважає, що білоруський режим застосував новий метод гібридної війни та використовує мігрантів як "живі щити".

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що біженців контролюють білоруські спецслужби. Він повідомив, що силовики вивели людей зі звичайної дороги до лісу для того, щоб атакувати кордон Польщі та Білорусі, де немає прикордонного переходу.

Żołnierze 16 Dywizji Zmechanizowanej na posterunku, gotowido działania, patrolujemy z powietrza sytuację na #granica robimy wszystko, żeby granica była bezpieczna.

#WojskoPolskie pic.twitter.com/JyVFoMrbEJ — 16 Dywizja Zmechanizowana (@16Dywizja) November 9, 2021

У Литві вводять НС

Через загрозу вторгнення нелегалів міністерство внутрішніх справ Литви ініціювало запровадження надзвичайного стану, це рішення вже схвалив уряд. Після голосування Сейму 9 листопада режим НП має бути запроваджений у прикордонних муніципалітетах.

Крім того, 8 листопада Литва надіслала додаткові сили військових для охорони кордону з Білоруссю.

Позиція Білорусі

У Білорусі заперечують причетність до створення кризи. При цьому Олександр Лукашенко заявив, що країна не має коштів для утримання мігрантів через введені Європою санкції.

У відповідь на спробу штурму мігрантами польсько-білоруського кордону в Державному прикордонному комітеті Білорусі звинуватили Польщу в нібито витісненні нелегалів.

"Прикордонна варта Польщі неодноразово рапортувала про те, як тисячами витісняє мігрантів до кордону з Білоруссю. На такий крок розпачу біженців спонукала байдужість і нелюдське ставлення польської влади", - сказано в заяві відомства.

Однако варто зазначити, що Білорусь збільшила кількість авіарейсів із країн Близького Сходу вдвічі порівняно з минулим роком.

Реакція ЄС

Євросоюз частково зупиняє дію спрощеного візового режиму для офіційних осіб Білорусі. Таке рішення ухвалено 9 листопада і набуде чинності через 2 дні.

Як заявили в ЄС, "для Білорусі неприпустимо грати життям людей у ​​політичних цілях", ці заходи вжито для протидії режиму Лукашенка.

Раніше Литва запропонувала Євросоюзу запровадити санкції проти білоруських аеропортів, які використовують для організації кризи.

Також глава МВС Німеччини Хорст Зеєхофер закликав країни ЄС допомогти Польщі впоратися з потоком мігрантів із території Білорусі.

Міністр звинуватив Олександра Лукашенка у маніпуляції долями людей. За його заявою, білоруський президент за підтримки глави РФ Володимира Путіна намагається дестабілізувати ситуацію у Європі.

У НАТО заявили про гібридну тактику Білорусі

Північноатлантичний альянс висловив стурбованість ескалацією конфлікту на польсько-білоруському кордоні.

Після розмови з президентом Польщі генсек НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що "використання режимом Лукашенка мігрантів як гібридної тактики" неприйнятне. У НАТО закликали владу Білорусі поважати міжнародне право.