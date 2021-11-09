Моравецький про мігрантів: Лукашенко їх привіз, він і повинен повернути додому

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький поклав відповідальність за міграційну кризу на Олександра Лукашенка. Глава польського уряду підкреслив, що безпека кордону країни піддалася жорсткій атаці вперше за 30 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter канцелярії прем'єр-міністра.

"Ми розуміємо, що саме Лукашенко привів до Білорусі десятки тисяч людей. Саме він підштовхує їх до східного кордону - іноді силою", - сказав польський прем'єр на позачерговому засіданні Сейму, присвяченому ситуації на кордоні з Білоруссю.

За його словами, Лукашенко використовує нелегальних мігрантів в якості живого щита і саме він повинен повернути біженців у свої країни.

Моравецький також заявив, що безпека східного кордону Польщі вперше за 30 років зазнала жорсткої атаки. Він підкреслив, що її мета - створення хаосу в Євросоюзі.

Прем'єр додав, що міграційна криза на польському кордоні - частина політики російської влади, яка управляє Олександром Лукашенком.

"Нам також доведеться захищати кордони Республіки Польща, і тому ми повинні бути готові протистояти всім діям, відомим нам і про які ми ще не знаємо", - резюмував Моравецький.