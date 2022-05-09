Росія хоче витиснути українців, щоб створити міграційну кризу в ЄС, - Шмигаль

"Вони поекспериментували на міграційній кризі взимку, подивилися, що таке 4-5 тисяч мігрантів. І після цього вирішили витиснути в Європу мільйони мігрантів. У РФ сподівалися, що Європа захлинеться і розхитається через таку кризу. Але Європа дуже достойно витримала і прийняла всіх наших мігрантів, особливо Польща", - заявив глава уряду.

За його словами, більшість громадян хоче повернутися до України після завершення бойових дій.

"Більшість наших людей, звичайно, хочуть повернутися, ми розуміємо, що 99% людей хочуть повернутися до України після завершення військових дій. Це переважно дружини і діти наших чоловіків, які захищають Україну на фронті. Після того, як військові дії припиняться, звичайно, сім'ї мають возз'єднатися. Після війни жінки захочуть повернутися разом з дітьми в Україну", - додав Шмигаль.