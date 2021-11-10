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"Державний тероризм". У Польщі назвали ситуацію на кордоні "тихою помстою Лукашенка"

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Польща, Середа 10 листопада 2021 15:27
"Державний тероризм". У Польщі назвали ситуацію на кордоні "тихою помстою Лукашенка" Фото: у Польщі розповіли, як бачать ситуацію на кордоні Білорусі (twitter.com/mon.gov.pl)
Автор: Іванна Шовкун

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що ситуація на польсько-білоруському кордоні є не міграційною, а політичною кризою. За його словами, вона спровокована Лукашенком для дестабілізації ситуації в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.

"Події останніх днів - це випробування для Польщі та для Європи, і ми усвідомлюємо, що ризики можуть зрости, що ситуація може погіршитися, що нам, можливо, доведеться мати справу з новими методами провокації з боку Лукашенка", - сказав глава польського уряду.

Він упевнений, що ситуація на кордоні Польщі та Білорусі є виявом державного тероризму.

"Це також "тиха помста" Олександра Лукашенка за підтримку демократичних виборів населення в Білорусі у серпні минулого року", - наголосив Моравецький.

Нагадаємо, в Німеччині хочуть залучити Україну до вирішення мігрантської кризи на польському кордоні.

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