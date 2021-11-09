Лукашенко запевнив, що Білорусь не збирається нападати на Польщу
Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко запевнив, що Білорусь не збирається нападати на Польщу. А в міграційній кризі на польсько-білоруському кордоні він звинуватив Європу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське державне видання "Белта".
Напруження у відносинах з Євросоюзом Лукашенко назвав наслідком "транзиту влади всередині Польщі, Литви та Німеччини". Як стверджує глава режиму, народи цих країн невдоволені, тому вони вирішили "оголосити когось ідіотом".
"Народи незадоволені. А як це мікшувати та нівелювати? Треба оголосити когось ідіотом, покидьком, мерзотником, який нападе завтра на ту саму Польщу. Ми ніколи не збиралися і не збираємося нападати на Польщу. Нам дай боже облаштувати цю територію, яка у нас є", - сказав він.
Водночас Лукашенко звинуватив країни Європи в зазіханні на білоруські території.
Нагадаємо, до цього Лукашенко пригрозив втягненням Росії у ситуацію з мігрантами на кордоні з ЄС.
Більше про ситуацію на польсько-білоруському кордоні в матеріалі "Прорив в Європу. Чим загрожує мігрантська криза на кордонах Білорусі та ЄС".