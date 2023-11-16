Президенти Німеччини та Фінляндії звинуватили РФ у міграційній кризі на Заході

Німеччина та Фінляндія заявили, що Росія навмисно сприяє мігрантам у перетині кордону для дестабілізації західних країн. Через це 16 листопада фінська влада планує закрити прикордонні пункти на кордоні з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр разом із фінським колегою Саулі Нііністьо звинуватили РФ в тому, що вона навмисно допомагає біженцям перетинати кордони з метою дестабілізації в країнах Заходу.
На пресконференції в Бонні Нііністьо повідомив, що останнім часом Фінляндія фіксує приріст мігрантів на російському кордоні.
"Громадяни третіх країн прибувають з РФ, де їм, найімовірніше, надають допомогу за певну плату", - зазначають в повідомленні.
Як правило, йдеться про мігрантів, багато з яких через Фінляндію можуть попрямувати до Німеччини з-за відсутності документів.
Штайнмаєр звернув увагу, що останнім часом, окрім звичайних маршрутів, якими мігранти потрапляють в Центральну Європу (наприклад через Західні Балкани), почастішали випадки перетину кордону з Росії через Білорусь і Польщу до Німеччини.
"Зрозуміло, це не полегшує внутрішньонімецькі дебати про міграцію та прийом біженців. Я вважаю, що люди в Росії та інших країнах добре знають, наскільки складні ці дискусії, і що вони також спричиняють внутрішні заворушення і, відповідно, політичні труднощі в таких країнах, як Фінляндія і Німеччина. Тому я підозрюю, що це відбувається не зовсім ненавмисно", - додав президент Німеччини.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Росія в ході війни проти України прагне створити міграційну кризу в Європі.
Вчора також стало відомо, що російські терористи формують етнічні криміногенні угруповання посилення контролю над окупованими територіями. Для цього вони завозять мігрантів-кримінальників.
В Західних країнах тривалий час спостерігається глобальна міграційна криза. Зокрема, найпоказовіші випадки організації вивозу нелегалів із третіх країн регулярно відбуваються на кордоні Польщі та Білорусі. У 2021 році критична ситуація з мігрантами на польсько-білоруському кордоні сягнула свого апогею. Тоді Польщу намагались штурмувати тисячі мігрантів, яким попередньо пообіцяли безперешкодний прохід на територію ЄС.
Дані дії відбуваються з-за прямого сприяння диктаторського режиму Білорусі, політичне керівництво якого організувало цілі схеми для дестабілізації ситуації на кордоні із сусідніми країнами. Нелегали часто виявляють агресію до прикордонників ЄС, застосовуючи саморобну зброю.
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