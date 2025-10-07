Президент Тайваня объяснил, при каких условиях Трамп заслуживает Нобелевскую премию

По его словам, Соединенные Штаты остаются ключевым международным партнером Тайваня, на который претендует Китай, хотя между США и Тайванем нет официальных дипломатических связей.

Лай также отметил, что с момента прихода Трампа в должность в начале года новых продаж оружия острову не было объявлено.

Ожидается, что Трамп может встретиться с Си Цзиньпином на саммите лидеров Азиатско-Тихоокеанского региона в Южной Корее позже в этом месяце.

Президент Тайваня сослался на комментарий Трампа в августе, где он якобы заверил, что Китай не вторгнется на остров, пока Трамп находится в должности.

"Если Трамп убедит Си навсегда отказаться от военной агрессии против Тайваня, он без сомнения станет лауреатом Нобелевской премии мира", - заявил Лай.

Он добавил, что советовал бы Трампу обратить особое внимание на военные учения Китая в Тайваньском проливе и увеличение сил в Восточнокитайском и Южнокитайском морях.