Президент Тайваня объяснил, при каких условиях Трамп заслуживает Нобелевскую премию

Президент США Дональд Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира, если ему удастся убедить лидера Китая Си Цзиньпина отказаться от применения силы против Тайваня.
Об этом заявил президент Тайваня Лай Чин-де, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По его словам, Соединенные Штаты остаются ключевым международным партнером Тайваня, на который претендует Китай, хотя между США и Тайванем нет официальных дипломатических связей.
Лай также отметил, что с момента прихода Трампа в должность в начале года новых продаж оружия острову не было объявлено.
Ожидается, что Трамп может встретиться с Си Цзиньпином на саммите лидеров Азиатско-Тихоокеанского региона в Южной Корее позже в этом месяце.
Президент Тайваня сослался на комментарий Трампа в августе, где он якобы заверил, что Китай не вторгнется на остров, пока Трамп находится в должности.
"Если Трамп убедит Си навсегда отказаться от военной агрессии против Тайваня, он без сомнения станет лауреатом Нобелевской премии мира", - заявил Лай.
Он добавил, что советовал бы Трампу обратить особое внимание на военные учения Китая в Тайваньском проливе и увеличение сил в Восточнокитайском и Южнокитайском морях.
Нобелевская премия мира - одна из самых престижных международных наград, которую ежегодно присуждают за выдающийся вклад в укрепление мира. Она была учреждена в конце XIX века шведским изобретателем Альфредом Нобелем.
Нынешнего лауреата объявят в Норвегии 10 октября. На награду выдвинуто 338 кандидатов, среди которых 244 человека и 94 организации. Среди возможных претендентов - президент США Дональд Трамп.
Недавно Трамп заявил, что стремится получить Нобелевскую премию мира, ведь, по его словам, ему удалось "остановить семь войн". Он также отметил, что было бы "большим оскорблением для США, если он ее не получит".
Между тем группа народных депутатов Верховной Рады Украины зарегистрировала документ с предложением обратиться в Нобелевский комитет и выдвинуть Дональда Трампа на премию мира.
Конфликт между Тайванем и Китаем имеет исторические корни и связан с китайской гражданской войной, после которой в 1949 году правительство Китайской Республики отступило на Тайвань, а на материковой части Китая установила власть Коммунистическая партия.
Китай считает Тайвань своей неотъемлемой территорией и не признает его независимости, угрожая применением силы в случае провозглашения официальной независимости.
Тайвань, в свою очередь, фактически действует как независимое государство с собственным правительством, армией и международными связями, хотя большинство стран мира официально не признают его суверенитет.
Напряженность усиливается из-за военных учений Китая вблизи Тайваня и роста активности в Южно-Китайском и Восточнокитайском морях.
США и другие западные страны поддерживают Тайвань.